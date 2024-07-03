妹子戳破「下面小水泡」痛爆！　醫一驗嘆：這病永遠不會好

▲妹子戳破下體水泡，洗澡時痛不欲生。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

你有冒水泡的經驗嗎？一名妹子到婦產科求診，哀號「下面很痛」，原因是她戳破私密處的水泡後，洗澡時無法避開該處，水往下流「怎麼洗都會弄到」痛到不行。醫師鄭丞傑一看，強烈懷疑是性傳染病－生殖器疱疹，驗抗體並開立藥物讓她返家服用，待檢驗報告出爐果真印證自己的推測。他直言，「這病永遠不會好，一輩子都跟著你。」

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中指出，有專門長在嘴巴口唇的疱疹，還有一種則長在私密處。他接著分享曾收治一名女子一到診間直喊下體痛，苦訴原先只是顆水泡，但被她戳破後，洗澡時碰水更痛了。內診一看，發現患部並非單獨一點，而是好幾顆大小約0.1、0.2公分的小水泡遍布私密處，「我強烈懷疑是生殖器疱疹，是性傳染病。」

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鄭丞傑說，測抗體就能得知是否為生殖器疱疹，先開藥讓女子返家服用，一週後再回診看抽血報告。患者隔週覆診即表示症狀已改善，抽血結果也證實為疱疹。但他也坦言，該疾病永遠不會好「會一輩子都跟著你」，一旦感染就很麻煩，並無根治的方法，只能減少其復發頻率，假如抵抗力不好就會經常復發，一年好幾次「痛苦得要命」。

▼鄭丞傑坦言，生殖器疱疹無法根治，只能減少復發頻率。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

鄭丞傑解釋，和生殖器疱疹和平共處的方式，就是必須睡飽、保持運動習慣，以提升抵抗力。由於生殖器疱疹為性傳染病，他也提醒，若是遭前任伴侶所傳染，在面對現任伴侶時，於急性發作期應先避免發生性行為，若忍不住就戴保險套「還是可以過（關）」。

由於生殖器疱疹是長在黏膜上，也有人擔心「生小孩」該怎麼辦？對此，鄭丞傑說明，若在產前1個月才發生，即建議孕婦剖腹產，若胎兒經過產道，仍會感染口腔喉嚨等處的黏膜，相當麻煩。他也向民眾示警，不要小看這小小的水泡，恐引發嚴重後果。

▼醫師建議，於急性發作期應先避免愛愛，若真的忍不住可戴套。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據國軍桃園總醫院衛教資料顯示，生殖器疱疹是由「單純疱疹病毒（HSV）」感染所導致，典型症狀為於生殖器上產生群聚的疼痛性水泡。而單純疱疹病毒分為第一型（HSV-1）及第二型（HSV-2）兩種，HSV-1好發於口腔嘴角，HSV-2則好發於生殖器，不過HSV-1也可能造成生殖器的感染。HSV的感染特色就是無法根治且會反覆性的發作，一旦造成感染，當痊癒後即潛藏於神經根中伺機而動，待宿主體力耗弱、免疫力降低時，再引起下一次的發作。

內容指出，生殖器疱疹通常經由性接觸感染，皮膚病灶可發生於陰莖、陰囊、陰唇、子宮頸、甚至肛門周圍。初次感染潛伏期約一週，會出現全身及局部皮膚症狀，全身性症狀如一般流行性感冒，會有輕微發燒、頭痛、全身無力倦怠、肌肉痠痛等症狀，皮膚症狀則是群聚的疼痛性水泡，會持續4～15天，之後水泡逐漸乾掉結痂並癒合。