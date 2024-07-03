唐寶寶搭車「卡刷不過狂嗶」全場尷尬！她1舉動暖哭萬人

▲唐寶寶搭公車「卡刷不過」陷焦慮，她伸出援手感動網友。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

正妹心理師王雅涵近日搭公車遇到一名唐寶寶「卡片刷不過」，當下驗票機不斷嗶嗶作響，讓他相當緊張。這時司機大哥喊著「卡過期了不要再嗶了」，當天就遇到好幾個。就在全車氣氛尷尬的同時，她起身拿了15元給這孩子，教他下車時把錢投進零錢箱，並到超商展延愛心票卡的使用期限。隨後她也將過程記錄在粉專上，暖舉感動破萬人。

心理師王雅涵在粉專《心理師的歡樂之旅》發文分享，指1日下班搭公車時，目睹從後門上車的小朋友「刷卡一直刷不過」，由於當時下著大雨，隨著驗票機不停地發出嗶嗶聲，對方似乎很慌張。司機驚覺後從駕駛座回頭喊著，「你這個卡過期了，不要再嗶了！」當下孩子不知所措，愣了一下後趕緊找位置坐下。

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王雅涵描述，此時司機再提醒，「卡片之後要去過展期，付不付錢不是問題，不要之後每一台都不能刷，我今天已經遇到好幾個了。」她表示，當時因為下大雨，車上人潮擁擠，「我稍微看了一下，那個小朋友跟他身邊的幾個人似乎都是唐寶寶，車上大家都在看他們，也是一陣尷尬，我自己也覺得頗尷尬。」

想了一下後，王雅涵起身拿了15元過去給對方，並溫柔地說，「等下下車的時候要把這個投進去喔，然後去便利商店刷一下卡，之後坐公車就可以嗶了，下雨天路很滑，慢慢走沒關係。」她看著唐寶寶把15元握在手中，一樣呈現「當機」的樣子，她不確定自己能否幫助到對方，但若換作是自己「應該真的很焦慮吧」。

▲心理師王雅涵人美心美，暖舉感動網友。（圖／心理師王雅涵提供）

王雅涵也替司機緩頰，「司機其實是好意，沒有要他付錢。希望我溫柔卻低沉的聲音，可以讓他比較覺得安心？」她也藉此提醒，愛心票卡每半年要展延一次，7月剛開始不少人可能會面臨這問題，家有愛心卡的家屬們請多留意了。

該篇貼文不到24小時感動破萬人，網友紛紛留言，「好甜好有愛，被你暖到了」、「社會因有您的愛心而有了溫暖，家有自閉症孩子的媽媽向您致敬」、「感動真實的勇氣，為您的行動感到佩服」、「小朋友今天遇到小天使」、「昨天搭了幾趟公車，也總共聽到三次」、「果真是心理師，才能感受到這麼細膩的情緒反應」、「希望社會多一點愛」。

根據台北市公共運輸處「臺北市愛心悠遊卡相關FAQ」公告，愛心悠遊卡使用期限為半年，每半年必須展期一次（帶身分證件、身心障礙手冊及悠遊卡）可至區公所、臺北捷運全線各站查詢機或有儲值服務之便利商店皆可展期。若逾半年未展期就會鎖卡，可至臺北捷運全線各站查詢機辦理自動逾期展期作業。