喝酒要變貴了！健保署擬開徵「酒捐」　為百億癌症新藥基金籌財源

▲健保署研擬開徵酒捐，當作百億癌症新藥基金財源。（圖／達志示意圖）●《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者趙于婷／台北報導

總統賴清德提出「百億癌症新藥基金」政見受到關注，衛福部預計3年內逐步達到百億規模，雖然有公務預算挹注，但外界仍相當關心財源問題。對此，健保署研擬評估開徵「酒捐」當作財源。

由於癌症已經連續41年成為國人十大死因之首，總統賴清德提出強化國家癌症防治計畫，主張設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沉重負擔，藉此給予病人最好的照護，希望2030年達到國人癌症死亡數減少3分之1的目標。

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針對百億癌症新藥基金，衛福部長邱泰源表示，今年以暫時性支付預算專款24.29億編列在健保總額，明年要由公務預算挹注，金額約60幾億元，預計在第三年達到100億元，預計今年底會訂好作業要點。

賴清德政見拋出後，外界一直相當關心百億財源如何補齊？對此，健保署石崇良今出席「台灣癌症新藥基金永續論壇」時提到，癌症新藥基金是特種收入基金，需要特別收入來源，開徵「酒捐」是新收入，可能可以當作財源之一。

石崇良說，目前的大方向主要是暫時性支付新藥有退場機制，會收集臨床試驗和真實世界的資料，在3年後做評估，如果證實有效就可納入常態健保給付，無效就會退出暫時性支付，把基金轉去支應其他新藥。

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