他「要命2惡習」再爆心肌梗塞！　醫一聽超心寒

▲男子心肌梗塞復發送急診，6年來的惡習讓醫師聽了直搖頭。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「台灣的醫療，總會時不時讓我有種悵然若失的感覺。」心臟內科醫師陳冠任透露，幾天前一名53歲男子胸痛掛急診，為心肌梗塞復發。追問後發現，他6年前做心導管撿回一命後，卻不回診不吃藥、繼續抽菸喝酒吃檳榔，讓原本乾淨的血管又變得狹窄。眼看他住院時態度惡劣，毫不在意自身健康，醫師心寒問，「我們到底應該做到什麼程度？」

收治個案的新光醫院心臟內科醫師陳冠任在臉書上記錄著，一名53歲男子6年前因急性心肌梗塞送醫，緊急做心導管手術、放完支架後解除危機，卻從此不再回診。直到2天前他再次因胸痛到急診，為心肌梗塞復發，得再做心導管，「原本6年前處理完乾乾淨淨的血管，現在又復發狹窄，甚至有一條更是嚴重到慢性完全阻塞。」

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陳冠任問診時關心男子這6年期間是否有到其他醫院追蹤看診，對方回答「沒有」，自曝什麼藥都沒吃，甚至坦然地說一天抽3包菸，嚼檳榔和喝酒通通有，讓醫師當場無言。

▲男子血管復發狹窄，住院時態度惡劣，毫不在意自身健康。（示意圖／pixabay）

陳冠任無奈地說，男子住院時常常大呼小叫，對待護理師及年輕醫師態度惡劣，「彷彿住院就是大爺，彷彿他有病我們就有義務幫他治好。」忍不住自問，到底對這樣一位不尊重醫護人員、不遵守醫囑用藥、不戒除自身惡習，只有發病時才以一副「我是病人，你們本來就應該來救我」的姿態出現的患者，「我們到底應該做到什麼程度？」

陳冠任痛心表示，做得完善，患者不領情，畢竟這是醫護人員「應該」做的，患者出院後甚至可以繼續抽菸喝酒，不按時回診用藥，直到下次發作時再大搖大擺回到急診；反之做得不夠，會馬上被指責沒醫德，控訴醫護人員態度差，「患者都生病了怎麼還這麼沒有同理心？」

由於男子血糖過高，陳冠任在開立處方血糖藥物的瞬間，突然對他「會不會按時服用」沒有信心，認為如果他完全不在意自己的身體，根本不會吃藥，「那坐在電腦前認真看著抽血報告，思考如何幫助他改善心臟狀況的我，又算是什麼呢？」

醫師誓詞中雖提到，「我將不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介於我的職責和病人之間。」但陳冠任坦言，面對這樣的患者，他的無力感還是油然而生，也或許是台灣廉價、便利且先進的醫療，讓有些人忘了這是具有高度專業與精密度，可讓人重獲新生的艱難工作，直呼「醫療從來都不是簡單而低廉的事」。