他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救　醫挖整桌戰利品：一直流膿

▲陳昭安醫師取珠經驗豐富，罐中都是他的「戰利品」。（圖／陳昭安醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「入珠是可以一直爽，但切記有感染的風險，甚至弄一弄對方不爽，也不會讓你爽。」泌尿科醫師陳昭安日前拍攝影片大方分享臨床上的「取珠」經驗，並將一罐罐的戰利品擺滿桌，可見入珠的材質與樣式無奇不有。其中一名男子團報刺青店的入珠療程，豪砸2萬入了3顆，一愛愛體驗卻讓女友痛到不行，最終被迫就診取出，讓他看得哭笑不得。

開業泌尿科診所院長陳昭安醫師拍攝影片分享「GG入珠的奧秘」，他說，入珠最早可追溯回2千多年前，通常是勞工、藥癮階級或獄友所使用。並公開各式各樣的入珠真面目，首先展示一瓶「矽膠入珠」，其觸感是軟的；另外也有以線串起如佛珠的入珠，「就是一圈包在你弟弟上。」還有看起來像玉石材質的，有店家宣稱是象牙瑪瑙或珍貴玉，但他直言「我們拿出來，通常是塑膠而已」。

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▲入珠材質多樣，操作不慎恐引發感染發炎。（圖／陳昭安醫師授權提供）

入珠的形狀更是五花八門，陳昭安表示，除了圓珠狀外，還有長條型，通常是兄弟在獄中被入的，曾有患者透露在獄中打工時會用車床把牙刷或塑膠片、玻璃片磨圓磨尖，泡3天藥膏後以尖物直接戳進包皮，再連帶把珠子塞進陰莖內，該傷口不會縫合，而是直接塗藥使其自行癒合。

陳昭安坦言，入珠通常只有男方「自己覺得爽」，生理上恐背負入珠過程中操作不慎所引發感染化膿的風險，甚至入珠後因「尺寸不合」摩擦過度，導致女伴私密處破皮，於性愛後劇痛好幾天。因此門診中常可見男子被另一半押來取珠，曾有人「入整串珠子」卻掉了一顆出來，一旁還不斷流出膿液，當下必須把整串拿掉。

讓陳昭安印象最深刻的則是一名男子自曝到刺青店入珠，相約20多人團報再優惠5千元，最後砸了2萬元入珠3顆，卻因新女友不喜歡，愛愛痛到哭而求救，「我們拿這個（入珠）其實是在做功德，拿完後他還說實在收費太便宜。」

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開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師曾衛教，入珠為將異物植入陰莖的過程，即在包皮打一個小洞，在內外層中間創建空間，接著將玻璃珠、金屬珠、瑪瑙等圓形物體放入其中。他說，植入珠子後，陰莖勃起時珠子會明顯凸出，很多人認為這些凸起可增加女性性愉悅。但根據研究顯示，此手法對於雙方性愉悅無明顯改善，相反的女性可能感到疼痛，容易造成陰道擦傷而發炎，嚴重者甚至會撕裂私密處。

呂謹亨提醒，植入異物會不斷刺激男性下體，使局部組織變得肥厚，可能出現增生、瘤狀突起和過敏反應，甚至引發癌變。此外，入珠花費也不便宜，若另一半不喜歡入珠的感覺，還得接受植入和取出2次手術，更嚴重的是手術傷口或入珠後發生感染，恐致陰莖纖維化或化膿壞死的風險。他建議入珠前應謹慎考慮，詳細了解風險與後果，並在決策前諮詢醫師專業建議。