癌症新藥基金「3年要達百億」　邱泰源：年底前訂好作業要點

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

百億癌症新藥進度受到外界關注，衛福部部長邱泰源今上午在立法院備質詢時透露，正在爭取公務預算，最快明年初就可以開始運作，預計3年內可以達到百億，今年年底前會制訂作業要點。

由於癌症已經連續41年成為國人十大死因之首，總統賴清德提出強化國家癌症防治計畫，主張設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沈重負擔，藉此給予病人最好的照護，希望2030年達到國人癌症死亡數減少3分之1的目標。

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為加速新藥效益評估，健保署比照英國的國家健康照護卓越研究（NICE）以專責單位的方式來專門執行醫療科技評估（HTA），目標新藥引進速度縮短到一年左右，另爭取預算成立籌設規模達新台幣100億的「新藥基金」，該基金主要用於癌症新藥。

立法院社福及衛環委員會今日邀請衛福部進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌症基金及健康投資等事項」專題報告。針對百億癌症新藥基金，邱泰源表示，今年以暫時性支付預算專款24.29億編列在健保總額，明年要由公務預算挹注，金額約60幾億元，預計在後年達到100億元。

健保署長石崇良也提到，百億癌症新藥基金在第3年達到100億之後，每年就會維持一樣水準，因為評估證實效益的新藥會納入正規健保給付，無效益就會退出，讓其他新藥再進入基金。