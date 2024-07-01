綠委爆有醫院「掛號費6千」優先排床　邱泰源：我台大看病有優惠

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今年3月宣布取消醫院、診所的「掛號費」上限，全面回歸市場機制。民進黨立委林淑芬今爆料有醫院掛號費高達新台幣6000元，甚至還明訂「繳了6000可以優先排病床」。而衛福部部長邱泰源面對林淑芬詢問：「最近一次去看醫師的掛號費多少？」邱泰源回答：「自己在台大醫院看病有優惠。」

林淑芬今質詢時爆料，有立委跟她說「南部有醫院掛號費要6000元，繳了6000元可以優先排病床」，甚至還說「上網評價醫院給五星評價可以抵50元」等。她直批，取消掛號費上限的亂象出現了，「衛福部知道嗎？當初還說不會貿然亂漲價、漲太多也會影響民眾意願，但事實是你們都不食人間煙火、不接地氣。」

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林淑芬也接著詢問邱泰源：「最近一次看醫師，診所掛號費有沒有漲價？」邱泰源則回答：「我去台大醫院看診有優惠。」林淑芬則說，確實自己去看病被認出來，可能會被免收掛號費，立委跟官員都是特權人士，但一般人並沒有。

不過林淑芬隨即也點名禾馨診所有「特約掛號費2000元」，直言健保署建置系統根本無法掌握自費的費用，也就是說有錢人根本沒有等病床、等檢查的問題。

邱泰源則回應，健保體系上面呈現的掛號費資料都屬實，但「特約掛號費、自費」不會顯示。他也提到，其實各大醫學中心公告收入幾乎都是負的，如果不是靠美食街、停車場等收入和自費市場，恐怕無法負擔。針對自費費用問題，健保署長石崇良強調，健保快易通都查得到醫療機構的掛號費資料，整體登載率有98%。