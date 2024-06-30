吃知名燒臘咬到「2公分針頭」　民怨北市衛生局隔6天才稽查

▲有民眾在燒臘店吃到針頭。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

北市有民眾日前前往連鎖餐廳「池先生」體系的「池記燒臘」用餐，沒想到突然吃到2公分長的「針頭」，民眾的門牙也因此裂開。對此，台北市衛生局表示，已經前往稽查，案內相關食材未見異物，但查有食品業者登錄未更新等部分缺失，已經要求限期改善。但該民眾也質疑衛生局隔了6天才稽查，期間仍讓業者持續供餐。

該民眾表示，用餐過程不小心吃到針頭，當時以為是骨頭就咬了幾下，結果發現是針頭，且還害門牙裂開；餐廳負責人後來有致電道歉，並指出針頭可能是上游廠商所遺留。

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，該民眾6/12在該餐廳用餐時吃到針頭，衛生局已在6/18前往稽查，針對作業場所衛生、食材來源、病媒防治等加強查核，案內相關食材未見異物，但查有食品業者登錄未更新、未立即出示從業人員健康檢查、病媒防治紀錄等缺失。

林冠蓁表示，稽查現場已開立限期改善，如複查仍不符合規定，第八條第一項和第三項，分別處新台幣六萬元以上兩億元以下或三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

另外，衛生局也已經通知中華民國農會、中華民國養豬合作社聯合社加強輔導養豬戶，如發生針頭扭斷在豬體內時，該頭豬應立即記號處理，避免屠宰後隨豬肉流入消費市場，影響飲食安全。