西瓜解火毒！　醫點名「4種人」要少吃

▲西瓜是解燥熱利濕第一瓜，但因性寒也容易傷陽氣。（示意圖／Unsplash）

文／華人健康網

各地連續飆高溫，許多人都忍不住想消暑，而清涼的西瓜多汁鮮甜，也成為口袋名單。究竟夏天吃西瓜有什麼健康好處？吃西瓜要注意什麼？有哪些人不適合大快朵頤吃西瓜？吳明珠中醫師表示，瓜類富含礦物質和維生素，能預防中暑，補充天熱出汗流失的水分和微量元素。但是，不同的瓜果偏性不一，吃對養人，吃錯反而傷陽氣。

民間有句諺語：「春吃芽、夏吃瓜、秋吃果、冬吃根。」如果說有一類食物適合夏天，那一定非瓜類莫屬了。現在正是大量瓜類食物上市的時期，瓜類除了口感比較清甜爽口之外，還具有很多的健康益處。科學研究表明，夏季適當吃一些瓜，不僅能夠發揮清熱潤燥、解渴生津的效果，還能夠增強我們自身的免疫力，預防多種疾病的出現。

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吳明珠中醫師表示，夏天吃瓜，用瓜果滋潤身體、清解暑熱、化濕除煩，有助對抗夏季的炎熱和乏累。夏季炎熱，空氣濕度高，日照時間長，容易情緒失控，心境低落，覺得日子過得沒勁，缺乏熱情，煩躁不安，容易因小事與人爭吵，或丟三落四愛忘事時，可多吃一些瓜，來幫身體養陰清熱、安神定志、改善情緒低落。

夏天適合吃5種瓜

尤其，瓜類富含礦物質和維生素，能預防中暑，補充天熱出汗流失的水分和微量元素。但是，吳明珠中醫師提醒，不同的瓜果偏性不一，吃對養人，吃錯反而傷陽氣。夏天適合吃哪一些瓜類？以下共列出5種瓜類，包括西瓜在內，適當補充能達到不同的效果：

1.冬瓜

冬瓜味甘、性微寒，歸肺、大腸、小腸、膀胱經，具有消熱、利水、消腫的功效。冬瓜是夏季非常受歡迎的瓜類之一，為祛濕利尿的解暑佳品。

冬瓜富含大量的膳食纖維、維生素C、鐵和鉀等元素。不僅可以刺激腸胃的蠕動，也能幫助我們身體去濕，而且有助於預防尿路感染。

冬瓜喜溫耐熱，成熟於夏季，所以它是「夏瓜」，因其藥食同源、營養豐富、適合夏季食用，常被稱為「夏季第一瓜」。

冬瓜性寒味甘、清熱生津，夏季食用可以幫助解暑除煩、消腫利尿、排出濕氣，還可以補充人體因出汗而流失的鉀元素，避免中暑。

冬瓜還富含氨基酸和膳食纖維，可以幫助消耗人體多餘脂肪，降低膽固醇、血脂。

2.黃瓜

夏季心煩燥熱、口渴、咽喉腫痛、小便黃、胸悶時，可以吃黃瓜來生津止渴、解毒消腫。黃瓜肉質脆嫩，汁多味甘，解膩除煩，是夏季餐桌不可缺少的美食。

黃瓜富含黃瓜酶和各種維生素，能促進新陳代謝和血液循環，可以抗氧化、美白、改善汗斑。被太陽輕微曬傷後，也可以用黃瓜貼敷來緩解。

最能保留黃瓜營養素和水分的方法是直接生吃，不過黃瓜性涼，多食易生濕。

平日胃寒怕涼、陽虛、血瘀、濕氣重的人不能多吃，小孩子也不能多吃，容易生食積。可以用薑蒜等炒一下，平衡其涼性。月經期間也要避免生吃黃瓜，宮寒痛經者尤其是禁忌。

▲苦瓜能降火，還能保護心臟、降血脂和血糖。（示意圖／CFP）

3.苦瓜：

苦瓜紅色溫陽，降火第一瓜。

夏季心煩急躁，眼睛紅腫疼痛、牙齦腫痛、口腔潰瘍、失眠多夢，小便黃有灼熱感，有瘡瘍、痱子時，可以吃些苦瓜來清心火。

苦瓜爽口不膩，吃後讓人涼爽舒適，有清心明目之效。

苦瓜富含多種氨基酸和苦瓜甙、果膠、維生素等成分，能夠滋潤肌膚，抗衰老。還能保護心臟，預防動脈粥樣硬化、降血糖和血脂，脾胃不寒的老人夏季千萬別錯過。

苦瓜從翠綠到白色都有，顏色越綠，味道越苦，清熱效果越好。脾胃虛寒，陽虛的人少吃綠苦瓜，孕婦可吃白玉苦瓜。

《本經逢原》：其子苦甘，內藏真火，故能壯陽益氣，然須熟赤，方有殊功。

苦瓜熟透後，顏色變成紅赤，就不再寒涼，成了養血滋肝、潤脾補腎的溫補之物，體寒怕冷的人可以等苦瓜熟透再吃，或加薑、蔥、蒜來一起煮。

4.絲瓜：

絲瓜性味：甘、凉。可清熱化痰、涼血解毒。清熱美白養顏第一瓜。夏天傷熱後，嗓子紅腫疼痛、痔瘡出血、小便尿黃尿道炎等，以及熱性的痘瘡等，都可以吃些絲瓜來清熱化痰、涼血解毒。絲瓜味道清淡，汁水足，更是不可多得的美容佳品。

絲瓜富含B群維生素能防止皮膚老化，富含維生素C能增白皮膚。絲瓜汁是天然的美容水，美白時最好用絲瓜切片或打汁做面膜，可以改善皮膚暗沉和黑頭。

《滇南本草》：不宜多食，損命門相火，令人倒陽不舉。

絲瓜是甘涼之品，脾胃虛寒、容易腹瀉、陽虛的人不能多吃。吃時最好佐以薑、蒜等熱性調料，去其寒涼之性。

5.西瓜：

西瓜味甘、性寒，歸心、胃、膀胱經，具有清熱解暑、除煩止渴、利小便的功效，與《傷寒論》中白虎湯功效類似，有「天然白虎湯」之稱。

西瓜也是解燥熱利濕第一瓜，西瓜性寒，能消解火熱，也容易傷陽氣，尤其是冰鎮後的西瓜，不要一次吃太多。還有脾胃弱、氣虛與陽虛、血瘀、濕氣重4種體質要少吃。

夏季燥熱口腔潰瘍時，也可喝西瓜汁來改善；西瓜擅長解火毒，是夏季出汗後補充水和微量元素的最佳選擇，也是內熱口渴喝水不解渴、口氣重、皮膚乾、大便乾等肺胃熱盛症狀防中暑急救水果。

如果吃太多傷了陽氣，會導致各種慢性鼻炎、過敏、皮膚瘙癢，腹瀉，免疫力下降就很難調理好。

▼西瓜能解火毒，不過中醫師示警「4種體質」少吃。（示意圖／取自liberstock）

另外，如果吃瓜不舒服，或體寒怕冷、怕空調、脾胃虛寒．吃涼不舒服、嘴唇黑、齒痕舌、肚子腰腹軟肉多、陽虛、痰濕體質的朋友，夏季可以多吃一些薑，給虛寒的脾胃補充足夠的陽氣。以下推薦適合夏天食用的一道「綠豆冬瓜湯」：

綠豆冬瓜湯

作法：

1.綠豆淘洗乾淨，用清水浸泡約20分鐘。

2.冬瓜去皮去瓤，冬瓜皮保留，冬瓜肉切成絲。

3.綠豆倒入鍋中，適量清水，用大火煮滾，煮15分鐘左右。

4.加入冬瓜皮，薑片一起煮，直至綠豆微微開花。

5.倒入冬瓜絲繼續煮至冬瓜熟透，關火。

6.加入適量冰糖。

7.出鍋。

本文經授權轉自：華人健康網《夏天吃西瓜消暑，吃錯恐傷身！吳明珠中醫師：5種瓜去濕消暑不傷胃》

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