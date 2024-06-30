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好多人發燒！　醫：這波來勢洶洶

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲第一線醫師觀察，好多病人發燒。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠、流感同時燒！耳鼻喉科醫師張弘表示，近日好幾天夜診看到超過10點，這波疫情來勢洶洶，建議做好防護。

張弘28日在臉書說，好多病人發燒，或自行快篩為新冠陽性就診，流感也有增加趨勢，驗到好幾位A、B流感陽性（流感也來參一腳）。

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張弘指出，政府這幾天再度開放克流感藥物擴大使用，建議有發燒、全身痠痛症狀盡早就醫，若驗出流感，可評估使用克流感藥物！這波疫情來勢洶洶，建議做好防護。

近期醫院、診所病號不斷，讓臨床醫師直嚷病患多到不像夏季！除新冠疫情進入第6波Omicron流行，根據疾管署最新監測，這4周流感再次進入流行期，加上尚未脫離流行期的腸病毒，國內等於有3種病毒正在流行中。

國內新冠併發症通報已經連續5周上升，疾管署近日公布監測，上周新增817例新冠併發症，比前一周上升3成，另增40例死亡，也比前一周增加。疾管署分析，這波新冠將提早於7月達到高峰，也預期會維持1到2個月的高原期。

此外，疾管署證實，今年秋冬的新冠疫苗已確定要採購最新版疫苗株550萬劑。疾管署副署長曾淑慧說，根據最新規劃，最新版新冠疫苗會和公費流感疫苗，一起在今年10月1日開打，而且都會分為兩階段。

第一階段是高風險民眾，包含醫事人員、防疫人員、65歲以上長者、6個月以上至學齡前幼兒、高中以下學生等；第二階段則會從11月1日起開打，公費流感疫苗限50到64歲無高風險慢性病程人，新冠疫苗則是6個月以上民眾全面開打。

▼今年度流感、新冠疫苗公費接種對象開打規劃。（點圖可放大／疾管署提供）

▲▼今年度流感、新冠疫苗公費接種對象開打規劃。（圖／疾管署提供）

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關鍵字： 新冠肺炎 流感 張弘

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