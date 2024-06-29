水腫原因一次看　「10分鐘去濕」變激辣美腿！

▲一到下午就感覺腿脹難受，醫教「消水腫按摩操」還你一雙美腿。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有許多人一覺醒來，或是工作一天後感覺小腿足部有沉重腫脹感，這就是俗稱的「水腫」。中醫師陳昱宏表示，這是身體組織中液體的異常累積所造成，套用中醫的概念，就是有濕邪聚集在皮下組織中。水腫輕則影響美觀，重可造成「患處僵硬」、「行走不利」、「皮膚易潰瘍感染」等問題，不宜輕忽。

小心，這些都是造成水腫的原因

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▲水腫原因一次看。（資料來源：馬光中醫診所／製圖：ETtoday記者李佳蓉）※點圖放大

五甲馬光中醫診所中醫師陳昱宏教你消除水腫按摩操：

現代人生活型態常久坐，造成下肢血液與淋巴循環不佳，進而容易發生水腫。建議在剛洗完澡，身體還暖呼呼的時候來做腿足部按摩，每天只花10分鐘就能有效消除及預防水腫，遠離蘿蔔腿。（PS：配合潤膚乳液或精油操作，效果更好）

Act1：按壓腳踝區域（太谿穴、三陰交穴）

太谿穴在內側足踝後方約一指頭凹陷處，其上方四指距離處及三陰交穴，用拇指與食指輕捏住穴位，輕微用力按壓15～20次，如此可刺激血液循環及水分代謝。

Act2：按壓膕窩＋足三里穴

足三里穴在膝蓋外側凹窩往下四指幅處，盡量貼著小腿骨邊緣按壓效果最佳。配合以拇指食指按壓膕窩（均15～20次），可改善淋巴循環，暢通血循並代謝廢物。

Act3：腿部提拉按摩

用雙手圈住腳踝，順暢地從下往上提拉至大腿區域，左右側各提拉15～20次，可幫助腿部肌肉放鬆，消除水腫。

Act4：腿部擰毛巾

用雙手一前一後圈住腿部，隨後便如擰毛巾一樣，一手順時針、一手逆時針方向擰捏腿部肌肉，力道以感到輕微疼痛為準，從大腿至小腿每一側分10～15次完成，如此可加強消除水腫及脂肪代謝。小腿肚較粗的人可以針對小腿做加強按摩。

Act5：小腿肌肉按摩

這是預防蘿蔔腿的秘密武器，先擺出屈膝動作，雙手並排圈住小腿中央區域，拇指加壓捏住小腿後側肌肉，之後雙手向兩側分別推至膝蓋及腳踝處，每側各按摩15～20次即可。

Act6：按壓足底（湧泉穴）

湧泉穴位在足底前段1/3距離的凹陷處，用拇指按壓3分鐘，可以幫助足部血循暢通、消除足部疲勞。

收操：抬腿

躺在床或軟墊上，以腿部與軀幹接近90度夾角姿勢做5分鐘靠牆抬腿動作，期間膝蓋盡量打直，適度活動腳踝。如此可伸展全腿部肌肉並加強下肢血液淋巴回流。

飲食生活衛教

西瓜、冬瓜、綠豆、紅豆、薏仁等均可利水祛溼。另外香蕉、奇異果、酪梨、菠菜、馬鈴薯等富含鉀的蔬果也可適量補充，幫助身體排水。小腿很容易水腫或是工作需要久站的人，白天可以穿壓力襪，晚上睡覺時可以用枕頭或浴巾墊高小腿，均可加強下肢血液循環，改善水腫。