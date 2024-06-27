新冠又燒「孕婦插管送ICU」　台大醫：傳染力仍高

▲新冠再起，不少民眾外出紛紛戴上口罩。（示意圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內進入新冠第6波Omicron疫情！疾病管制署副署長曾淑慧表示，預估這波高峰應該會提前在7月中旬發生。對此，台大婦產科仁醫施景中分享一起插管個案，「奉勸各位孕婦，還是趕快去打疫苗吧。」

施景中26日在臉書說，下午去查房看病人，才聽病房的護理師說，上周有一位孕婦懷孕到中期，因感染COVID-19 ，入院之後病情急遽惡化，插管送加護病房治療。

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施景中提到，雖然這個病毒已經弱化，但是傳染力仍高，對於某些族群仍然可能產生重症，奉勸各位孕婦還是趕快去打疫苗吧。

▼施景中奉勸孕婦去打新冠疫苗。（示意圖／記者姜國輝攝）

疾管署25日表示，上周（6/18-6/24）新增817例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6/11-6/17）新增624例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增40例死亡病例，與前一周新增38例持平，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

新冠再次進入流行期已3周，仍處於上升趨勢，疾管署先前預估這波疫情將在8、9月到高峰，9月以後才會下降。對此，曾淑慧指出，依照最新疫情趨勢分析，上周病例增加幅度稍微趨緩，高峰應該會提前在7月中旬發生，並且進入高原期，預期會維持1、2個月上下震盪，9月開學後則可能又有一波高峰。

此外，疾管署證實，今年秋冬的新冠疫苗已確定要採購最新版疫苗株550萬劑。曾淑慧說，根據最新規劃，最新版新冠疫苗會和公費流感疫苗，一起在今年10月1日開打，而且都會分為兩階段。

第一階段是高風險民眾，包含醫事人員、防疫人員、65歲以上長者、6個月以上至學齡前幼兒、高中以下學生等；第二階段則會從11月1日起開打，公費流感疫苗限50到64歲無高風險慢性病程人，新冠疫苗則是6個月以上民眾全面開打。

▼今年度流感、新冠疫苗公費接種對象開打規劃。（點圖可放大／疾管署提供）

