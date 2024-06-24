遭立委批「用個人臉書發言」　林靜儀：我會檢討啦！

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

輸液大廠永豐化學工業股份有限公司因嚴重違規，遭勒令停業，大大影響國內輸液供貨。衛福部次長林靜儀也處在風口浪尖，頻在臉書發文，被立委陳昭姿批評「實為不當」。對此，林靜儀受訪時回應「擔任這工作要開始換我的腦袋，我也會檢討啦，一些言論上和溝通程序上要保守一點。」

陳昭姿今表示，林靜儀未能透過衛福部正式發言系統對外發言，卻將個人臉書當作訊息傳播媒介，實為不當。而針對林靜儀說「『2000 c.c.裝的廠商沒做了，改500c.c.裝的給你喔』。堅持說這樣就是沒有貨，我也尊重啦。」本身是藥學專業的陳昭姿直言，單一包裝不同總量或含量不同的藥品，本就屬於不同規格的不同藥品品項。

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陳昭姿批評，藥學非林靜儀次長專長，不願意去學習與了解問題，卻隨興傲慢的發言來回應日益嚴重的缺藥問題，實在有失政務官的風格。

對此，林靜儀也大方回應「我真的承認我得換腦袋，過去很習慣直接快速給大家回應，有時候快速回應可以讓大家比較安心，但行政工作上可能回應的比較慢，官方回應會讓一些民眾和醫療人員覺得官腔。」她強調自己「以前習慣不喜歡太官腔，會直接說明，我也會檢討啦，一些言論上和溝通程序上要保守一點。」

而針對輸液規格滿足不了需求，林靜儀也坦言，目前專案採購中，如果有1公升或2公升，都希望可以採購，但目前採購中，2公升真的比較少，當然希望各種規格都可以滿足，不過因為永豐的庫存會在6月見底，所以現在只能先讓大家有貨可以用，需要不同規格，如果廠商後續可以恢復供應，這部分都會協助。