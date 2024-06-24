阻擋「身障就醫」修法遭批！邱泰源曝難處：鄉下會沒診所

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今舉辦「112年就醫無礙標竿競賽頒獎典禮」，推動醫療院所調整無障礙就醫環境。針對身障團體長期呼籲的「身障權法」、「醫療機構設置條例」修法，衛福部部長邱泰源受訪時表示，這還要看可行性，會綜合大家的想法，盡量往大家都能滿意的方向努力。他也舉例鄉下診所調整的難處，直言當地可能會因此沒診所了。

「身障權法」和「醫療機構設置條例」的修法已從2022年延宕至今，而在邱泰源接任衛福部部長一職前，身心障礙聯盟就曾公開表示「不支持」，直指當時邱泰源就是帶頭反對醫療機構設置條例的立委。

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邱泰源今出席頒獎典禮再度被問及此事，他仍對修法一事持保留態度。他更舉例，「雲林鄉下某村某鄉只有2家老醫師的診所，他們要改善環境是有困難的，表示如果要改就不做了，但如果不做了，這個地方就沒有診所了，所以也要彼此互相體諒。」

邱泰源強調，會積極採納建言，政府和醫界團體都相當關心身心障礙者就醫議題，不過診所硬體改變，牽涉本來建築物的結構，但衛福部和醫界仍一直推展身心障礙者的就醫便利性。他更直言「說實在的，我應該算是一個非常重視身心障礙者、社會福利的醫師。」