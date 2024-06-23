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OL每晚腳底癢爆！竟是「不寧腿症」　醫曝5大病因

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲不寧腿症在晚上睡覺時症狀會加劇。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名女性上班族近半年來睡前腳板、腳踝、腳底處奇癢無比，導致嚴重睡眠困擾，嘗試多種方式皆未改善症狀，就醫檢查才知道是「不寧腿症」作祟。醫師指出，不寧腿症是一種神經系統的疾病，病因可能包括「貧血、懷孕、藥物副作用、熬夜或生活壓力」，由於一般民眾對這種疾病較不熟悉，容易被忽視，但其對生活的影響不容小覷。

收治該病例的萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒指出，不寧腿症通常是小腿以下感到不適感，此疾病的表現症狀相當多樣化，每位病人的感受不盡相同，有的人形容皮膚上像是有蟲子在爬、螞蟻在咬或是有灼熱感等，但共通點是夜間時症狀加劇，白天反而無異狀，這種疾病嚴重時會導致睡眠困難，隔天精神疲倦，長期累積下來會影響到情緒、社交及工作表現。

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陳兆煒指出，從臨床經驗中，約有1/4的病人深受不寧腿症困擾，不寧腿症的病人年齡從25~60歲不等，病因可能包括貧血、懷孕、藥物副作用、熬夜或生活壓力。

所幸不寧腿症並非絕症，透過及時診斷和有效的藥物治療、調整生活方式，大部分病人的症狀都能改善。陳兆煒建議，如有難以入睡或睡不好的情況，應尋求神經內科或睡眠醫學專科幫助，及時就醫，才能盡早改善生活品質。

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關鍵字： 不寧腿症 失眠 神經疾病

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