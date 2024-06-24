高富帥愛愛秒結束！醫教「GG鍛鍊術」　他一試女友激讚

▲一名高富帥男一愛愛秒結束，龜頭太敏感讓他困擾不已。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名高富帥男不只工作穩定，還有個交往已久的正妹女友，人人稱羨，但多數人不知道的是他一直有「小頭太過敏感」的困擾，愛愛時常因此提早射精、草草了事，女友雖然體諒，他卻一直耿耿於懷。為了解決缺憾，他靠著「GG鍛鍊術」每天自主練習，加上勤跑醫院接受藥物治療，經過一番努力後，成果讓女友超滿意。

內湖國泰診所泌尿科主治醫師陳忠佐日前在粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」衛教分享，「龜頭敏感」的問題，可透過一些訓練方式以減緩症狀，常見的鍛鍊術有3種：

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1.冠狀溝旋轉法：

冠狀溝位於陰莖龜頭下緣，是相當敏感的部位，當冠狀溝過於敏感時即可能導致不適或早洩。以食指及拇指握成圓形的方式搭配潤滑液，來回旋轉按摩冠狀溝10～20次，每日進行3～5回合，一旦有想射精的感覺可立即停止動作，稍作休息後再繼續進行訓練，有助於降低冠狀溝的敏感度。

2.陰莖搓揉法：

以雙手搭配潤滑液，整體速度放慢，由陰莖根部來回搓揉上龜頭處，再由上搓向至陰莖根部。與自慰追求快感不同，這個方法是藉由多次、循序地刺激龜頭，使其逐漸適應外部刺激，藉此達到去敏感的訓練成果。

3.延遲射精法：

在自慰或性行為的過程中，若有想射精的感覺可立即停止動作，等待想射精的感受消停後再繼續原先的動作。如此反覆練習後，即可逐漸延長射精時間。此方法並非直接降低龜頭的敏感度，但也可以搭配上面2種手法來練習。

▲男子透過藥物與「每天自主練習」，成果讓女友相當滿意。（示意圖／記者劉維榛攝）

如果訓練效果有限，仍可尋求其他治療方式。陳忠佐說，臨床上，治療龜頭敏感可使用口服藥物或局部麻醉噴霧劑，都能達到不錯的效果，這些產品需在性交前使用，藉以有效降低龜頭敏感度、延長射精時間。若對於使用藥物有所疑慮，也可使用加厚型保險套，除了在性交時提供保護，還能額外降低陰莖敏感度。

若想要一勞永逸，陳忠佐建議，可選擇龜頭注射異體真皮粉療程，透過專用注射針注射於龜頭內部，以降低其敏感度。雖然聽起來有點痛，但手術安全、副作用也少，待真皮粉與龜頭組織結合後，幾乎可達半永久的有效。他說，施打異體真皮粉還能同步改善龜頭的體積和粗度，達到增大效果，是一舉兩得的治療方式。