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有感冒症狀「4種人可快篩」！醫：抗生素對COVID無效

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蒼藍鴿建議「4種人」感冒可考慮做新冠快篩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內第6波Omicron疫情快速升溫！疾管署18日公布，上周本土併發症增加623例，上升幅度超過90%。近日一堆人爆發燒、呼吸道症狀求診，讓第一線醫師超有感，其中不少人困惑，「有感冒症狀，要不要自己做新冠快篩？」對此，前台大醫院兒科醫師「蒼藍鴿」（吳其穎）表示，若屬於4種人可考慮快篩，陽性可至指定醫療院所領取抗病毒藥物。

蒼藍鴿在粉專蒼藍鴿的醫學天地PO文指出，如果本身屬於65歲以上，或有癌症、糖尿病、慢性腎病等風險因子者出現感冒症狀可以考慮快篩，若驗出陽性確診可至指定醫療院所領取抗病毒藥物。而若不屬於以上族群，做不做快篩其實不影響治療，因為基本上藥物皆以「症狀治療」為主。

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▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲蒼藍鴿觀察到，沒打疫苗或未確診過的人，這波確診潮症狀偏嚴重。（示意圖／記者陳俊宏攝）

此外，蒼藍鴿也呼籲，請民眾不要拿著快篩盤就醫指定「要拿抗生素」，其為治療細菌感染所使用之藥品，像是中耳炎、鼻竇炎等等，抗生素對於新冠病毒無效。

蒼藍鴿17日在粉專表示，最近又是COVID確診潮，這波的觀察，沒打過疫苗或沒確診過的，症狀通常偏嚴重（易高燒＋痠痛）；有打過疫苗或曾經確診過的，通常症狀比較偏一般感冒，平時免疫系統有沒有練兵還是有差。

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