20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭了

▲年輕女子向醫師求救「底下快爛掉」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名20多歲女子求診時心急喊「底下快要爛掉了」，自曝私密處流出白色分泌物、還不斷飄臭，辦公室同事遭波及驚問，「怎麼聞到食物腐敗的味道？」當下她只能躲得遠遠的。婦產科醫師李偉浩一聽，心中浮現是念珠菌感染，並給予藥物治療。怎料女子2週後回診，卻抱怨完全無效、異味未消，追問後發現「1洗衣習慣」是致病元凶。

振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中分享，女子就醫時神色緊張，直喊「覺得底下快爛掉」，內診時僅有外陰部紅腫、看起來不嚴重，不過她卻被濃郁臭味搞瘋，不只自己聞得到，就連上班時同事也驚覺空氣中飄散著一股「食物腐敗味」，她不敢承認，只能坐離同事很遠，一旦有人靠近就避開，深怕被發現「臭味來源」是自己。

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▲女子私密處發臭，使得辦公室空氣中飄著一股食物腐敗的味道。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

李偉浩說，女子曾至其他診所求救，用過藥物都沒用，而此次診斷看起來為單純的念珠菌感染，當下開立藥物、塞劑與藥膏進行治療。但弔詭的是，她2週後回診時卻說「完全沒有好」，進一步做細菌培養，結果仍顯示是念珠菌，另有常見的大腸桿菌。

探究女子的衛生習慣，她無意間透露「內衣褲都用手洗」，認為貼身衣物若和其他衣褲、襪子攪在一起不乾淨，因此選擇動手洗，再加上擔心洗衣精殘留引發皮膚過敏，所以都用「沐浴乳」清洗，讓醫師聽了直搖頭。

李偉浩解釋，由於沐浴乳可能無法把內衣褲上的細菌或致病菌洗淨，後來請女子使用洗衣機搭配抗菌洗衣精洗衣，只要把內衣褲和一般衣物分開洗即可，果然照著這樣做，半年期間沒再復發。





▲醫師建議，貼身衣物丟入洗衣機洗，只要和一般衣物分開即可。（示意圖／記者李佳蓉攝）

李偉浩說明，女性私密處感染大致可分為細菌性陰道炎，念珠菌/黴菌/真菌感染，還有披衣菌感染等。其中細菌性陰道炎常見有厭氧菌、大腸桿菌，特點為有黃色或膿樣分泌物，會散發出惡臭、但比較不會癢；而念珠菌感染則很常見，會呈現白色塊狀分泌物，極度搔癢，雖有臭味，但不像前者這麼臭。

李偉浩接著說，以性接觸感染的披衣菌、淋病、雙球菌或是陰道滴蟲，臭味以酸臭刺鼻味為主，分泌物會呈現綠色、鼻涕狀。臨床上的女性私密處感染都可從分泌物樣態做初步診斷。

不少女性認為「手洗內褲」比較好，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹直言，「其實手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激」，另外若洗完後水擰不夠乾，更容易使細菌滋生。所以除了內褲沾到分泌物或經血時需要強力洗滌，可以「先手洗再機洗」，否則平時用洗衣機清洗即可，「省時省力更健康」。