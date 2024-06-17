急診醫嘆「燃燒殆盡」大量護理離職　林靜儀：儘速討論薪資與人力

▲台灣護理人力吃緊，是醫療產業急需解決的困境。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩15日凌晨在臉書分享工作狀況，在人力不足的狀況下，除了搶救2名OHCA患者，同時還要處理心肌梗塞、意識不清的中風等急迫患者，更提到護理人力緊繃的現況。對此，衛福部次長林靜儀回應：「這文我有看到，會討論各醫院薪資制度與人力資源分配，提供適當協助。」

朱聖恩在臉書寫道：「今日讓我發洩一下！下班前被燃燒殆盡。」他指出，當晚連續兩個40幾歲OHCA患者送到醫院，前後掛號只差半小時，都啟動ECPR，用到醫院最後兩台葉克膜、拿了最後2張加護病房病床，同時還要處理心肌梗塞、意識不清的大中風患者。

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經過奮戰的一晚，朱聖恩直言：「我真的自豪這樣的團隊，今天我們零死亡，每一個想活下去的，我們都努力承接，完美地達成身為急診人的使命！」但他最後也提到，po文不是想炫耀亞東多偉大，「只想突顯這個制度多麼可笑！因為大量護理離職的關係，其實今天小夜排不出護理人力，所以這樣的重症急救區原先只能排出兩個護理師。」

護理人力是急診相當重要的一環，朱聖恩寫道：「一群經過良好訓練，可以同時處理多位急重症的專業人士，但制度下，只領到每個月4～5萬塊的薪水，要輪夜班，然後常常需要同時顧3到4個重症，經過這幾年的通膨和升息，根本無法在台北養活一個家。如果制度依舊無法自我檢討，我很樂見一切走向崩壞！當然，我所謂的制度不只是健保，也包含資方以及護理界本身。」

對此，林靜儀也在臉書回應：「亞東急診的文有不少人tag我。放心，這文我有看到。」她表示，護理人力不單純是健保問題，與醫院調度配置、醫院收入統籌分配、分級醫療等制度也有關，接下來會與周次長就各醫院薪資制度與人力資源分配等部分來討論 ，儘速協助。

另外，台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等5大醫護團體也共同發表聲明指出，亞東急診「燃燒殆盡」悲歌，正突顯醫護人力長期不足的系統性問題。

5大醫護團體呼籲，政府應帶頭增加健康投資，儘速將健保總額支付制度從「支出上限制」轉為「支出目標制」，保障健保點值的合理性，五大醫護團體承諾優先為醫事人員加薪，提高醫療機構韌性，才能盡快解決護理人力短缺的問題。