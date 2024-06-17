一直打嗝小心「5大胃病」！　醫：腫瘤壓迫也會

▲打嗝是種常見的生理現象。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

相信大家都有過打嗝經驗 ，大部分時候打嗝會自行消失，坊間也流傳很多快速抑制打嗝的訣竅，雖然大多數時候打嗝是無害的，但若打嗝打到停不下來，很可能就是胃部疾病的徵兆！

為什麼會打嗝？

[廣告]請繼續往下閱讀...

腸胃科醫師鄭泓志說明，打嗝是一種常見的生理現象，通常是由於膈神經受到刺激，導致橫膈膜肌肉收縮，使得氣管閉合，產生一種短促的聲音。引發打嗝的常見原因包含進食速度過快、吃得太飽（胃脹）、喝碳酸飲料或是邊吃飯邊說話，吞下太多空氣等，甚至情緒激動、壓力過大也可能會刺激到膈神經，引發打嗝。

打嗝時間超過48小時 當心是胃部疾病

鄭泓志指出，大多數的打嗝都是無害的，只要適當地調整呼吸、喝水、按摩或改變姿勢等方式，就能夠停止打嗝。但如果打嗝現象持續48小時以上，並且伴隨著胃部不適、咽喉灼痛、胸口悶痛感等症狀，甚至演變成長達1個月的頑固性打嗝，那麼就需要盡快就醫，因為這有可能是胃部疾病的徵兆。

▲胃酸逆流進食道，也會引起打嗝。（示意圖／記者趙于婷攝）

可能引發打嗝的胃病？

如果懷疑打嗝是因為腸胃疾病引起，鄭泓志說，通常醫師會安排腸胃鏡或抽血檢查，以確定造成打嗝的真正原因，並針對病症治療。

1、胃食道逆流：食道和胃之間的閉鎖機制受損，使胃酸進入食道，刺激神經，導致打嗝。

2、食道裂孔疝氣：胃的一部分通過食道裂孔進入胸腔。這可能導致逆流和打嗝。

3、腸胃炎：胃黏膜的發炎可能導致食物和液體逆流到食道，刺激神經，引起打嗝。

4、胃潰瘍：胃或十二指腸的潰瘍代表胃酸分泌過多，可能導致逆流和打嗝。

5、食道癌：食道癌或其他胃腸道相關的腫瘤可能壓迫神經，導致打嗝。

如何治療持續性打嗝？

有許多藥物可治療打嗝，比如肌肉鬆弛劑、鎮靜劑、止痛劑、抗癲癇藥物、抗精神病藥物等等，常用藥物如Gabapentin、Baclofen、Chlorpromazine等，藥物一般使用5～10天內可明顯緩解症狀。

值得一提的是，如果藥物治療無效，可能會評估動膈神經手術，植入可充電的呼吸調節器，以電流刺激膈神經以改善橫膈肌的功能。

一般打嗝調整飲食習慣可改善 出現異狀快就醫

鄭泓志提醒，打嗝會讓人感到不舒服、無法專注，嚴重的還會影響睡眠、進食困難，甚至增加憂鬱症風險，所幸一般打嗝可以透過改變飲食習慣來避免：吃飯細嚼慢嚥不說話、不喝碳酸飲料或酒精、不暴飲暴食導致胃脹，以及飯後多走動，都可以避免打嗝。

而若打嗝一直持續，就很可能是其他疾病引起，這時就要趕緊就醫，找出真正的病因才能根除！

延伸閱讀：

·常脹氣、打嗝又便祕？ 專家勸「改變9個習慣」有效防消化不良：白米飯、麵食少吃

·肚子不餓卻咕嚕咕嚕叫不停？ 醫揭「超尷尬原因」：出現1危險徵兆快送醫