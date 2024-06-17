快訊／最新十大死因出爐！癌症仍居首「新冠降至第六」

▲衛福部今公布112年國人死因統計結果。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今公布「112年國人死因統計結果」，和111年相比，死亡人數減少2,863人，主要是新冠肺炎死亡人數減少，另根據排名統計，癌症、心臟疾病和肺炎居主要死因前三位。而在癌症死亡方面，有8成7為55歲以上族群，癌症死亡項目中，以氣管、支氣管和肺癌最多。

根據衛福部統計處統計，112年死亡人數為20萬5,575人，比111年减少2,863人，下降1.4%，主要是新冠肺炎死亡人數減少；死亡率為每十萬人口880.7人，下降1.5%，以世界衛生組織2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口429.6人，下降3.2%。

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▲▼112年國人十大死因相關分析。（圖／衛福部提供） ※點圖放大

衛福部統計處科長呂淑君指出，依死亡率排序，112年十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)；(2)心臟疾病；(3)；肺炎；(4)腦血管疾病；(5)糖尿病；(6)嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)；(7)高血壓性疾病；(8)事故傷害(9)慢性下呼吸道疾病(10)腎炎、腎病症候群及腎病變。

進一步和111年相較，癌症及心疾病續居前2名，新冠肺炎由111年第3名降至第6名，肺炎、腦血管疾病、糖尿病恢復至疫情前排名。

另根據統計，十大死因死亡人數合計15萬418人，占總死亡人數75.0%，和111年相較，112年死亡人數以肺炎增加16.6%，新冠肺炎減少38.9%最為顯著。

在癌症死亡方面，112年癌症死亡人數為5萬3126人，占總死亡人數25.8%，死亡率為每十萬人口2276人，較111年上升22%，標準化死亡率為每十萬人口115.4人，下降0.5%，就年齡觀察，112年癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群。

而十大癌症死因順位則和111年相同，死亡率依序為(1)氣管、支氣管和肺癌；(2)肝和肝內膽管癌；(3)結腸、直腸和肛門癌；(4)女性乳癌；(5)前列腺(攝護腺)癌；(6)口腔癌；(7)胰臟癌；(8)胃癌；(9)食道癌；(10)卵巢癌。

▲112年國人十大死因相關分析。（圖／衛福部提供） ※點圖放大