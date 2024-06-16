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「吸大麻」不只傷腦傷智力！醫示警「思覺失調症」風險增5倍

▲大麻荷蘭。（圖／達志／美聯社）

▲醫師提醒，吸食大麻會影響腦部發展。（圖／達志／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

「大麻」在台灣屬於管制藥品，也是二級毒品，研究顯示，越年輕就開始使用大麻，造成的危害更大。醫師指出，青少年時期使用大麻，會影響腦部發展、造成認知受損，記憶力、智力下降。國外研究也指出，青少年使用大麻，未來得到思覺失調症的風險，高達五倍之多。

法務部調查局日前公布國內查獲大麻案件數，從103年的403件，快速成長至112年的1,477件，緝獲保管量則是從103年的59.8公斤上升到112年的1,117.73公斤。

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值得注意的是，泰國在2019年開放大麻合法化，根據泰國精神科醫師協會調查，2021年泰國的娛樂用大麻吸食者為189萬人，到了2022年暴增近6倍，變成1,100萬人，同時也吸引大批外國觀光客入境，以娛樂為目的，而在當地光明正大地吸食大麻。由於因大麻開放，衍生更多社會問題，泰國也宣布今年底取消開放使用娛樂用大麻，全面回歸醫療用途。

針對大麻的危害，台北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師李俊達指出，台灣目前的法規，大麻為二級管制藥品，也是二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑，大麻具有成癮性，長期使用後突然停止，還會出現易怒、厭食、失眠、焦慮、躁動不安等戒斷現象。

尤其現今出國旅行與遊學的盛行，許多年輕人在國外因為好奇心，接觸了大麻，以為只用一次沒什麼，卻因此陷入大麻成癮。李俊達提醒，吸食大麻的當下，心許獲得了短暫的歡愉，但後續卻會帶來更難以解脫的惡性循環，因此千萬不要因為好奇心而嘗試。
 

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關鍵字： 大麻 思覺失調症 吸毒 毒品

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