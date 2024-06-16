不是吃壞肚子！有「4症狀」＝腸道出問題了

▲肚子時常不舒服？醫師提醒有「4跡象」要小心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，每31分鐘14秒就有1人罹患大腸癌，它曾連續蟬聯15年為癌症發生人數之首，因此有些人只要肚子「有一點症狀」就相當緊張。外科醫師陳榮堅指出，一旦發現合併食慾不振、體重減輕、便祕或腹瀉反覆長達1個月、肚子摸到硬塊，應盡快就醫別再拖了，代表腸道出問題，並非只是吃壞肚子。

敏盛微創手術中心執行長陳榮堅醫師日前在《健康多1點》頻道中衛教，很多患者求診時常憂問，「我是不是腸道有問題？」他解釋，腸道是動態的，若症狀只出現2、3天不用太在意，可能只是單純吃壞肚子而已；但如果症狀持續2週以上時，就得考慮就醫了。

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▲如果便祕、腹瀉反覆出現1個月請立即就醫。（示意圖／視覺中國）

至於冒出哪些症狀，代表腸道出問題了？陳榮堅說明，包括食慾不振，以及在未特別減肥、節食情況下，在1個月內瘦了3公斤以上，莫名的體重減輕也要小心；此外，開始便祕、腹瀉，且反覆長達1個月，就非得就醫不可；最後，突然摸到肚子有硬塊，「可能是你腸道裡真的發生奇怪問題」。

陳榮堅提醒，現今醫療越來越進步，健保提供方便又快速的檢測方式，民眾千萬別諱疾忌醫，若有上述跡象，且已經超過2週以上，即建議就醫；如果症狀困擾1個月以上，一定要求診別拖了。