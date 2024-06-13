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高雄鳳山又爆1例登革熱！疾管署：跟去年流行病毒株不一樣

蚊子。（圖／達志／示意圖）

▲登革熱傳播途徑為蚊子叮咬。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市鳳山區40多歲女性，6月4日出現頭痛、肌肉痠痛等症狀，於6月11日就醫並通報採檢後確診。疾管署表示，該案與鳳山區6月7日確診個案（指標個案）在潛伏期有共同活動史，指標個案病毒定序結果顯示與去年流行病毒株不同，研判為新一波疫情，而新增確診個案的密切接觸者皆無症狀。

疾管署說明，今年截至6月12日累計166例本土登革熱確診病例，累計病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；另今年累計104例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於3到55例），感染地以東南亞國家為主，以印尼55例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例。

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疾管署呼籲，目前正值登革熱流行季節，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、肌肉痠痛、出疹等登革熱疑似症狀，要儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史，也請醫療院所提高通報警覺，加強詢問就診民眾TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），針對疑似感染民眾適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

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關鍵字： 登革熱 高雄 鳳山

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