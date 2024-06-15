直接丟冰箱錯了！葉菜類「冷藏前4步驟」久放不爛　千萬別先洗

▲蔬菜買回家怎樣才能久放不爛，讓許多婆婆媽媽好困擾。（示意圖／記者李毓康攝）

文／常春月刊

在市場一個失手，不小心買了太多的青菜，放太久怕不新鮮，又不想浪費，怎麼辦才好呢？

冷凍蔬菜保存術 延長蔬菜保存期限

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鮮享農YA - 農糧署分享4個好方法供大家參考，一樣營養又好吃：

1、汆燙再冷凍

汆燙1～2分鐘後去除水分再冷凍。適合綠花椰菜、白花椰菜、玉米筍、秋葵、碗豆、四季豆等。

2、直接冷凍

切段、切塊後或直接冷凍。適合紅蘿蔔、青椒、彩椒、辛香料等。

3、揉鹽再冷凍

切絲、切片揉鹽出水後，用清水洗淨瀝乾再冷凍。適合小黃瓜、高麗菜、白菜等。

4、壓泥再冷凍

煮熟後壓成泥再冷凍。適合馬鈴薯、番薯、南瓜等。

▲使用廚房紙巾吸收水分、保持乾燥，能延長蔬菜保存時間。（示意圖／記者李佳蓉攝）



葉菜保存有訣竅 冷藏前4步驟是關鍵

此外，針對想要延長葉菜類的保存時間，別再整把冰冰箱！鮮享農YA - 農糧署指出，冷藏前的「4步驟」很重要，葉菜類買回家後應先挑菜整理，去除黃葉或腐葉，若未立即料理，建議勿先清洗，可使用廚房紙巾將葉菜捲起，吸收多餘水分、保持乾燥；若為已切開的高麗菜、大白菜等，則可在切口處覆蓋紙巾，接著以根部朝內套入塑膠袋，留點小縫隙打結、保持通風，最後盡速放入冰箱蔬果室冷藏。

若蔬果室空間充足，亦可將蔬菜以直立或斜放冷藏，可減少壓傷或被悶住的狀況。

▼葉菜類冷藏前4步驟一圖看。（圖／截自《鮮享農YA - 農糧署》粉專）

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