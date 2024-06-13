新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

▲醫師提醒，人多的地方請戴緊口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠又回來了！疾病管制署研判，疫情上升且進入流行期，計畫釋出300萬劑新冠快篩試劑。對此，第一線小兒科醫師柳雱邁表示，別相信有「天選之人」這件事。

柳雱邁12日在臉書表示，他11日跟記者說，最近快篩陽性比例好像有增加的趨勢，但沒有明顯爆量，結果端午節過後，請護理師統計這1、2天發放快篩回報陽性的比例，「哇哩勒，還真的有6、7成欸。」

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柳雱邁指出，還有好幾個是撐到最近才第一次確診的患者，可見不要相信有「天選之人」這件事；所以最近有感冒加發燒症狀的，請記得先在家裡驗一驗快篩再出門喔，因為很可能就是中獎了！

▼醫師說，最近有感冒加發燒症狀，請先快篩。（示意圖／記者陳俊宏攝）

柳雱邁提醒，人多的地方口罩請戴緊緊，暑假準備出國的趕快來打疫苗。他也回覆網友提到，真的不要太鬆懈，出入機場和飛機上都是危險時刻。

有網友留言，「我家兩位上周第一次確診，所以根本沒有天選之人。」柳雱邁回應， 「真的，總有一天等到你（淚）。」

根據疾管署監測資料顯示，國內上周（6月4日至10日）新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（5月28日至6月3日）新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。

▼新冠疫情再起，疾管署相關提醒。（圖／疾管署提供）



疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑，因疫情仍未停息，疾管署呼籲，尚未接種新冠XBB疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。

疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果；此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種。

此外，疾管署要釋出300萬劑新冠快篩試劑，由各醫療院所免費發放。疾管署副署長曾淑慧表示，主要是提供300萬在年底到明年1月到期的快篩試劑，將由醫療院所協助發放，現在還在行政作業中，如果一切順利，預計7月開始發放。