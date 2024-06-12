「永豐化學」缺失太多難復產！食藥署：今年底前不可能

▲衛福部說明輸液缺口最新情況。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

永豐化學工業股份有限公司新莊工廠因未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應。食藥署表示，首批10萬袋的專案輸入會在今晚到貨，第二批會在15日到貨，國內合格廠商也全力增產中。至於永豐何時可以恢復生產？署長吳秀梅則直言，永豐缺失非常多，評估短時間還沒辦法恢復生產，至少到今年底前應該是不可能。

為補足輸液缺口，食藥署自113年5月初起，即積極採取各項因應作為，包括請國內合格廠商增產、啟動公開徵求專案輸入或製造。另因應專案進口藥品陸續輸入及國內合格廠商持續增產，食藥署已於「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，並於113年6月7日開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配。

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針對永豐缺失問題，吳秀梅表示，永豐缺失非常多，當時稽查統計有63項，所有缺失都要改善才會再度恢復生產，目前業者提的改善報告還不夠，在恢復生產前，食藥署一定會去複查，去看真正執行的情形，包括軟體、硬體、人員訓練和操作等，評估短時間還沒辦法恢復生產。

至於輸液缺口問題，衛福部次長林靜儀也強調，以過去永豐化學，每個月可以供應196萬袋，扣掉停工後的庫存，每個月有150萬瓶的缺口，這部分就是專案輸入和國內合格廠商增產補足，食藥署也和專家會積極協助永豐建立符合標準的產業鏈。

另外，林靜儀也透露，未來也會和國內合格廠商討論是否要加開生產線，今年8月份會再請國內合格廠商提供成本，進一步在健保署的共擬會議討論是不是需要調整給付價錢。