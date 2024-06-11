美國A-1牛排醬檢出「致癌環氧乙烷」　122公斤退運銷毀

▲食藥署邊境查驗不合格產品，美國輸入牛排醬檢出環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今（11）日公布邊境查驗不合格產品，自美國入境調味醬有3批被檢出環氧乙烷。食藥署說明，環氧乙烷為不得檢出，其中A1牛排醬檢出0.3 mg/kg，相關調味醬會全數銷毀或退運。自112年12月3日至113年6月3日止，邊境受理美國報驗批數為409批、不合格為8批。自今年1月8日起至7月7日止，美國報驗調味醬加強抽批，比例為20%到50%。

食藥署今日公布邊境查驗不合格品項中，3批次為美國報驗調味醬檢出環氧乙烷不合格。其中包括美國輸入「無糖油醋醬」檢出殘留農藥環氧乙烷 1.2 mg/kg，共計319.5公斤、「煙燻辣椒和萊姆烤肉醬」檢出1.1 mg/kg，共計255.6公斤、牛排醬(A-1 STEAK SAUCE)檢出0.3 mg/kg，共計122.47公斤。

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林金富說，環氧乙烷為不得檢出，牛排醬部分可能是其中的辛香料有農藥殘留導致。三批美國報驗的調味醬都會被退運或銷毀，而兩家業者會由加強抽批調整為逐批查驗。他表示，統計近半年自112年12月3日至今年113年6月3日止在邊境受理美國報驗調味醬，報驗批數為409批，不合格批數為8批，主要不合格原因為農藥環氧乙烷不合格，食藥署自今年1月8日起至今年7月7日止，邊境美國報驗調味醬採加強查驗，比例為20%到50％。

根據環境部化學物質管理署全球資訊網資訊，環氧乙烷屬毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，可能造成皮膚或眼睛嚴重刺激，有致癌、造成遺傳性缺陷的風險、對生育能力或胎兒造成傷害。