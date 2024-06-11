天天吃炸雞排！12歲妹終身洗腎　醫點名「5大美食」最傷腎

▲女童天天吃雞排，4年後要洗腎了。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟病可說是台灣新國病，甚至有「洗腎王國」的稱號。腎臟科醫師洪永祥示警，盡量少吃高油高鹽高糖食物，並指出，台中一名12歲女童，從小學2年級開始「幾乎天天吃雞排」，一年吃掉將近200片，然而4年過去，她到了6年級時竟然要洗腎了。醫師也點名「5大地雷美食」其實超傷腎，年輕人愛吃的都上榜。

洪永祥醫師在《如果云知道》節目中點名，年輕人實在太喜歡吃炸雞排了，雖然偶爾吃無妨，但若太頻繁食用真的會傷腎，炸雞排甚至被他列為傷腎食物第3名。他接著說，台中曾有一名12歲女童，每天放學後拿著爸媽給的零用錢買炸雞排，每年要吃下近200片，從小學2年級吃到6年級慘洗腎。

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洪永祥說，後來發現女童先天患有慢性腎絲球炎，腎臟本來就有一點缺陷，加上吃下太多炸雞排，除了踩中高油鹽糖的飲食禁忌外，吃炸雞排「最怕回鍋油」，重複烹煮產生致癌物，如多環芳香烴、丙烯醯胺、異環胺及多種重金屬，直呼「炸雞排也是傷腎美食」。

▲女童才12歲就面臨終身洗腎的命運。（圖／截自《如果云知道》YouTube）

事實上其為2012年的新聞案件，該名小6女童，因為感冒吃藥後出現全身水腫及起疹子的現象，立即被送醫後意外發現體內肌酸酐值竟高達41，屬於末期腎病變，2顆腎都萎縮壞死，除非換腎，否則躲不掉終身洗腎的命運。由於該名女童天天吃雞排吃了4年，加上常以可樂等飲料代替喝水，導致一發現時腎功能已達無法挽回的地步。

▲台灣有「洗腎王國」的稱號。（示意圖／記者沈繼昌攝）

洪永祥也點名「5大地雷美食」最傷腎：

第5名：包餡食物

包餡食物看似無害，實為「澱粉包五花肉」熱量相當高，若又把包餡食物經過油炸，如炸水餃、炸餛飩，熱量就更可怕了。

第4名 ：三寶飯

三寶飯的熱量超過炸雞腿、炸排骨便當，由於雞皮、鴨皮為皮下脂肪最多的部位，吃起來要又脆又甜，都是經過醃製後用糖烘烤，等於油脂上再加一層糖。再加上很多燒肉、臘肉都是以五花肉做為基底，醃製後再炸、淋上醬汁，高油鹽糖相當重口味，一份三寶飯吃下肚將近1450大卡。

第3名：炸雞排

偶爾吃無妨，但若太頻繁吃超傷腎。炸雞排除了高油鹽糖外，最可怕的是「回鍋油」，重複烹煮都是致癌物，如多環芳香烴、丙烯醯胺、異環胺，還有很多重金屬。

第2名：日式拉麵

真材實料熬煮的濃湯鈉含量極高，一碗日式拉麵含有近2000～4000毫克的鈉離子，吃一碗就超過成人一天所需的2400毫克的鈉含量。若真的愛吃拉麵，建議湯別喝那麼多，否則就得多補充膳食纖維及多喝水。

第1名：珍珠奶茶

珍奶是高澱粉、高熱量飲料，珍珠本身熱量就高，泡在糖水中喝下一杯約750大卡。且珍奶都被國人當作點心飲料，若照常吃三餐，再加上喝珍奶、都不喝水，熱量爆表又傷腎。