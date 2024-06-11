接種疫苗罹「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打

▲新冠疫情使人恐慌，各國於是緊急大規模接種疫苗，但也傳出許多疫苗副作用如免疫疾病，恐怕會影響一輩子的健康。（圖／CTWANT提供）

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研究發現，感染新冠病毒會增加免疫疾病罹患率，但其實新冠疫苗也同樣具有風險。31歲陳小姐向CTWANT記者透露，她在接種疫苗後，皮膚開始出現大片紅疹、水泡，後來確診是罕見的類天皰瘡，且終生無法治癒，只能控制病況，醫師懷疑與疫苗相關，甚至阻止女子繼續接種第四劑新冠疫苗。另外，台大醫院也曾針對乾癬患者進行調查，結果發現接種疫苗後，3成患者病況更加惡化。

2021年正是新冠疫情猖獗的時候，疫苗剛誕生，世界各國都在大規模接種疫苗，陳小姐也在此時接種第一劑新冠疫苗。「大概在那一年的7、8月，我就開始常常身體長紅疹、全身很癢，當時以為是被蚊蟲叮咬，直到10月，打第二劑疫苗後症狀變得更嚴重，除了紅疹、癢，甚至起了水泡，我才趕緊到林口長庚就醫。」

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陳小姐說，醫師看到水泡立刻有警覺，果然皮膚切片後確診是類天皰瘡。類天皰瘡是一種罕見皮膚病，台灣發生率為每年、每百萬人僅有4.7例，患者以中老年人較多，是免疫系統認知錯亂，誤把正常的皮膚當作敵人進行攻擊，導致皮膚結構解離而產生水泡，但確切原因不明。

「醫師告訴我這個病是沒辦法痊癒的，我的病況時好時壞，四肢常常長滿紅疹、水泡，有時甚至臉上也有，偶爾去洗三溫暖時，常常覺得每個人都盯著我看。」陳小姐透露，當時醫師說可能是新冠疫苗改變了她的體質，後續驗血時也檢查出疫苗抗體，醫師也警告陳小姐不要再繼續接種疫苗。

由於病情反覆，陳小姐決定轉到台大尋求第二意見。「但獲得的答案醫就是無法痊癒，等於是被兩家權威醫院宣告我一輩子都必須與這個疾病共存，無法痊癒！」陳小姐感到絕望，她表示未來就算再有一波大規模感染，也絕不會再打疫苗了！「我還年輕，還可以對抗病毒，但疫苗的影響卻會影響我一輩子的健康。」

▲類天皰瘡是一種罕見的皮膚免疫疾病，過去患者大多是中老年人，沒想到31歲的陳小姐在接種新冠疫苗後，就開始出現紅疹、水泡等症狀。（圖／翻攝自成大醫院臉書）

類似陳小姐的例子其實不少，《藥學雜誌電子報》就曾寫到，一位16歲少女在2023年接種第二劑疫苗後發燒、嘔吐，同時臉部出現紅斑，最後確診紅斑性狼瘡。

「這就要看如何評估風險了！沒有定論。」臺灣乾癬暨皮膚免疫學會蔡呈芳理事長對CTWANT記者表示，其實疫苗造成免疫疾病並不罕見，應該是此次新冠疫情的接種人數非常多，所以更凸顯這個現象。

蔡呈芳同時任職於台大醫院，他表示台大醫院曾針對乾癬患者進行內部調查，結果發現接種過疫苗後，3成患者的病況惡化。「但不打疫苗嗎？以這次新冠疫情為例，感染者應該超過8成以上，可見感染機率非常高，在這樣的情況下，不打疫苗就必須承受感染的高風險。」

蔡呈芳舉例，假設感染新冠病毒會使5成的乾癬患者病況惡化，而疫苗的惡化機率是3成，「那就要自己去衡量一下，再做決定，沒有標準答案。」

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科顧問主治醫師蔡嘉哲則認為，從社會整體去看，接種疫苗利大於弊，但若牽涉到患者個人，選擇則難有定論，建議免疫患者若病況穩定，先與醫師諮詢再評估是否接種疫苗。

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