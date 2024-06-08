中藥廠「莊春仁生技」涉製造偽藥！衛福部公布12款下架違規產品

▲莊春仁生物科技製藥股份有限公司。（圖／翻攝官方臉書）

記者洪巧藍／台北報導

平常有使用傳統中藥粉、中藥丸的民眾注意！衛生福利部公布，位於台南的「莊春仁生物科技製藥有限公司」在非核准生產區域製造中藥產品，而且現場還有部分不明粉末屬有疑慮產品，涉嫌製造偽藥，目前案件由台南地檢署偵辦中。衛福部公布12批需回收產品，包含六味地黃散、利膽保肝丸、紫雲膏等傳統中藥製劑，提醒消費者不要使用。

衛福部中醫藥司中藥藥證科科長施惠娟受訪表示，本案件是起因於民眾向台南市衛生局陳情，衛生局會同法務部調查局台南市調查處前往莊春仁生技執行查核，結果發現業者在於非核准生產區域生產領有中藥藥品許可證藥品，另也有發現有疑慮產品，生產還有一些不明確、沒有標示清楚，類似中藥粉的東西。

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施惠娟指出，其行為已涉違反《藥事法》違法製造偽藥，可處十年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金，已移請台南地檢署偵辦中。衛福部也依照規定回收市售品，連同庫存品一併依藥事法規定辦理。

本案預計下架回收品共計12批，都屬於傳統中藥製劑，包含：“莊春仁”桂附地黃丸、“莊春仁”人參固泉丸(桑螵蛸散)、“莊春仁”利膽保肝丸(柴胡清肝散)、“莊春仁”紫雲膏、“莊春仁”血康能清血丸(大柴胡湯加味)、“莊春仁”六味地黃散、“莊春仁”加味還少丸、“莊春仁”梔子散、“莊春仁”黃芩散、“莊春仁”金鎖固精丸、“莊春仁”砂仁散、“莊春仁”斑龍丸。

施惠娟說明，涉案藥品都屬於成藥，民眾可以在藥局或者中藥房購入，提醒民眾若有相關產品，都應該避免再使用，如果服用後有身體不適，請迅速就醫。

另對所購買或服用藥物是否為合法製藥廠所製造之疑慮，可上衛福部中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢」系統是否合法查驗登記之藥品。

▲莊春仁生物科技製藥股份有限公司疑涉違法製造偽藥，衛福部公布下架違規藥品。（圖／衛福部提供）