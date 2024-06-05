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胃脹氣好困擾！避開4地雷食物　營養師：多吃「這9種」飲食

▲▼ 美味台灣CNN竟評暴食罪？原來這些星座胃脹氣、胃酸過多比例最高。（圖／達志影像）

▲「胃脹氣」會讓人覺得坐立難安、整個人都很不舒服。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

你有「胃脹氣」的困擾嗎？許多人都曾經歷過胃脹氣的困擾，而這種不適的根源可能來自多方面的原因，常常自己也搞不清楚原因是什麼，營養師張語希在粉專列出4種地雷食物，和9種可以緩解胃脹氣的飲食，常有胃脹氣困擾的人，趕快筆記起來！

張語希指出，有4種容易引起脹氣的地雷食物要避免，分別是「豆類、乳製品、高纖維食物和碳酸飲料」。豆類含有難消化的醣類，對乳糖敏感者，而乳製品可能引發脹氣，因為體內缺乏消化的酵素，另外，雖然高纖維食物對健康有益，但過多攝取可能導致氣體積聚，例如全麥和燕麥，含氣泡的碳酸飲料則會增加腸胃氣體，也容易會引起脹氣。

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▲胃脹氣好困擾！避開4地雷食物　營養師：多吃「這9種」飲食。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希）

▲營養師張語希指出，這4種食物容易引起脹氣。（圖／翻攝自營養師張語希粉絲專頁，下同）

張語希列出9種可以緩解胃脹氣的飲食：

1.薑
可以促進消化，幫助減少脹氣

2.香菜
有助於舒緩脹氣和胃部不適

3.小茴香
驅散氣體和促進消化的功效，緩解脹氣

4.薄荷茶
緩解脹氣和消化不良

5.溫水
藉放鬆消化道肌肉促進消化，減少脹氣發生

6.薑茶
促進腸道運動幫助緩解脹氣和不適

7.茴香茶
促進氣體排出，舒緩脹氣和腹部不適

8.酵素
幫助分解難以消化的碳水和蛋白質等食物，減少食物在腸道產氣的機會

9.益生菌
有益並且幫助平衡腸道內菌群，減少有害氣體、幫助消化

▲胃脹氣好困擾！避開4地雷食物　營養師：多吃「這9種」飲食。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希）

▲張語希列出9種可以緩解胃脹氣的飲食。

張語希進一步指出，除了飲食調整，改變生活習慣也可以減少脹氣，像是「慢慢進食、避免使用吸管、避免過度進食、減少攝取氣泡飲料和減少食用會產氣的食物」，透過調整飲食習慣和生活方式，可以有效減少胃脹氣的困擾，擺脫不舒服的感覺，也可以透過輕柔的腹部按摩和有氧運動來促進腸胃蠕動，進一步緩解脹氣，如果脹氣情況嚴重，可以請醫師開立消脹氣藥物。

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關鍵字： 胃脹氣 飲食 張語希 營養師 健康

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