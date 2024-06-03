六星級產後之家遭爆「強灌奶」　衛生局：監視畫面認定不當照顧

▲北市知名產後護理集團爆出保母不當照顧。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

民進黨議員劉耀仁今在議會總質詢時，爆料北市一家號稱六星級且全國規模最大的產後護理集團，被民眾檢舉保母對未滿月的寶寶強灌奶，並有相關影片為證。對此，台北市衛生局晚間回應，根據機構提供的監視器畫面，認定為不安全照顧行為，後續將依護理人員法做相關裁處；至於是否涉及新生兒虐待，目前已經由社會局進行相關調查。

劉耀仁表示自己接獲吹哨者陳情，該產後護理之家規模相當大，卻出現保母疑似不當餵奶等危險照顧行為。他也進一步提供35秒的影片指出，正在餵寶寶喝奶的保母姿勢不對、動作粗魯，更疑似出現虐嬰動作，由於寶寶哭鬧，保母疑似塞東西到寶寶嘴裡消音等等行為。

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對此，台北市衛生局長期照護科科長林柳吟回應，接獲陳情後，已立即派員前往現場調查，初步查核機構人員配置和床位數，尚符合護理人員法規定，另也現場檢視人員照護動作，提醒相關人員照顧新生兒時，動作避免過大或急促，也進一步要求機構提供監錄影畫面，邀集專家召開討論會議。

林柳吟說，根據機構提供的監視錄影器畫面，相關行為認定為不安全照顧行為，已經依照行政程序處理，後續將依護理人員法做相關裁處，至於是否涉及新生兒虐待一案，目前已經由社會局進行相關調查。