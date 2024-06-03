2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了 　許藍方給忠告

▲女網友從監視器中驚見心碎1幕，向許藍方求救。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名女網友不小心從監視器畫面驚見「男友自慰一瞬間」，嚇得她趕緊關掉，但腦袋裡不斷浮現對方下半身的畫面。而讓她心碎的是，兩人已經2年沒愛愛了，她無助地向最美性學博士許藍方求救，「想要為什麼不找我？」對此，許藍方解釋，人們對性的認知有太大的誤解，太容易把「想做愛有沒有找我」與愛不愛畫上等號，這完全大錯特錯。

許藍方近日在YouTube直播精華中分享女網友的困擾，她已2年沒有性生活，卻赫見男友在家自慰的瞬間「不知道是準備要開始，還是已經結束。」衝擊的一幕讓她久久無法釋懷。女子不知道該向對方坦白或要裝作不知情，但失落的是，男友有性慾「為什麼不找我？」並抱怨對方每天都很晚睡，雙方幾乎不會同時上床睡覺，尋求解決性生活不協調的方法。

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「這（情況）每個人都會發生，每一對情侶一定會有！」許藍方直言。她認為差別在於另一方有沒有發現、是否說出口，但這並不奇怪。她說，人們對性的認知存在太大誤解，「一直認為我跟一個人在一起，他想做愛的唯一就是只能找我，他不找我就是有問題，他可能外遇了？」或產生自我懷疑，「是不是我不性感？」她奉勸所有女性，千萬不要這樣想。

▲許藍方說，男生想自慰單純為了「止飢」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

許藍方說，男生、女生會自慰，是理所當然且非常自然的事，就像肚子餓會想找食物吃。她接著將自己比喻為男性，想要滿足慾望，自慰可將時間控制在3～5分鐘，就像是吃泡麵「只是為了止飢」；而性愛是要享受兩人間愛的交流，兩者完全不同。

許藍方進一步表示，男人要進入性愛過程，並不是「想要就馬上硬」，當下的環境條件必須要能滿足，並看腦部是否能接收到性刺激，有些人光是用想的，但因個性容易受到周遭事物所影響，或在有煩惱、壓力、生病情況下「都很難硬起來」。

▲女子不小心看到監視器中男友在DIY，許藍方建議「不要讓他知道」。（示意圖／達志影像）

提到性愛，許藍方說明，男人除了要硬挺外，還得靠腰臀等核心力量前後快速擺動，雖對於有運動習慣者而言並非難事，反觀好吃懶做、整天躺在沙發上不運動，又愛找藉口吃不停的男人來說，做愛的確是煎熬，「不是我們想的這麼簡單」。

許藍方強調，男人自慰很正常，但因涉及個人隱私，因此她不建議女網友告知對方，也不要責怪伴侶，只需要知道他當下是想要滿足自身慾望就夠了，「不是不愛你」。至於兩人間的關係，隨著交往時間久了做愛頻率會逐漸降低，這必然會發生，因此彼此該如何持續進步、讓戀情維持新鮮狀態是最重要的。最後也給予忠告，「不要用行為定義，要用心去感受彼此」。