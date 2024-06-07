下體流出「5顏色分泌物」曝警訊！　1狀況恐是癌

收看今健康讓全家「勁」健康。優質、強大、專業的健康知識新聞團隊，為您全家提供最實用、即時、正確的健康好文好片。

圖、文／今健康

女性朋友時常會出現許多不同顏色的分泌物，總讓人有些擔心是不是有什麼生理問題或疾病。國泰綜合醫院婦產科專任主治醫師蔡亞倫指出各顏色的可能原因，也提醒如有異樣別觀察太久，先進行檢查確保健康為佳。

從分泌物顏色看私密處健康！婦醫籲：要特別留意紅色系。

透明的：

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡亞倫醫師表示，女性的分泌物一般而言是呈現無色、無味、膠狀黏黏的。若是出現其他顏色、味道及型態，可能是某些生理因素或外在影響所引起，可多留意變化。

偏白黃色：白色、黃色：

白色、呈現豆腐渣狀、白色塊狀的分泌物，常見因念珠菌感染所引起，多半是出自於陰部潮濕、悶熱、不通風等因素所致，通常不會有其他異味，不過多半會私密處癢，也可能發紅、發熱等症狀。另也可能以黃色呈現。此情況醫師多會以抗黴菌塞劑或口服藥物治療。

偏灰色：黃色、黃綠色、灰色

黃色也可能是細菌感染所引起。陰部原本就會有正常菌叢，清潔不當或免疫力低下等因素，就可能發生細菌感染，最常見的菌種就是大腸桿菌。分泌物常見會伴隨魚腥味，以及紅、腫、痛等症狀。另也可能出現黃綠色、灰色等相似顏色。這種情況常會以抗生素塞劑或口服藥物治療。

偏綠色：黃色、黃綠色、綠色

黃色的分泌物另也可能是滴蟲感染或披衣菌所致，主要因性病傳染所引起，常見伴隨有魚腥味，時常會感覺疼痛、灼熱，尤其是在排尿、性行為的時候。另也可能以黃綠色、綠色等相似顏色呈現。滴蟲感染也多會以抗生素塞劑或口服藥物治療。

紅色系：粉紅色、深紅色、深褐色

粉紅色、深紅色、深褐色等紅色系列的分泌物，就需要特別多留意，尤其是在月經以外的時間，或感覺經期較長。這情況的分泌物液態、果凍狀、塊狀都有可能，味道多半是血味，這意味著體內正有出血的情況，顏色較淺代表血較新，較深則代表在體內較久。

可能原因可如荷爾蒙變化、子宮相關的息肉、糜爛、病毒感染等造成的異常出血，或是性行為摩擦使得陰部破皮出血，也可能是惡性腫瘤。可能原因非常多，可輕可重。尤其是停經後的女性若發現紅色系的分泌物更要特別留意，這不是月經又回來了。這種情況就得視當前的原因予以治療。

多種顏色不斷變化：

顏色不斷變化也需要留意，這種情況常常讓人摸不著頭緒，但其實依著上述提到的顏色來看，可能就意味著有上述這些問題，例如有時候白色、有時候黃色、有時候又出現深褐色，可能是同時有念珠菌感染、細菌感染、子宮息肉等。

分泌物顏色相似容易混淆，醫籲3種情況還是盡早檢查。

3種情況盡早檢查：

從上述可見，各顏色都可能有不同的原因，部分顏色也相近，每個人對顏色的主觀感覺也有所不同，還可能重複，較危險的紅色系也和月經相似容易混淆。

因此蔡亞倫醫師建議若發現顏色或形態不對、有不適症狀，還是盡早檢查確認為佳。考量到許多人也會再多觀察一下，醫師建議最多就觀察5～7天，因為就像皮膚受傷一樣，一般的受傷或發炎，差不多這些時間內就會好轉，若沒好轉恐怕代表有個問題需要解決，再等下去也難以自癒。

3大相關檢查、2種定期檢查：

檢查方面，蔡亞倫醫師表示通常會先進行內診，溫和的將陰道撐開後檢查子宮頸。若檢查無異常，便會進一步安排超音波檢查，瞭解子宮卵巢等更深處。除此之外也可透過軟式子宮內視鏡進行檢查，將消毒過的長鏡頭探進至子宮、子宮內膜、輸卵管開口等深處，可上下左右的探查，了解是否有息肉、息肉狀態，甚至也可以了解是否有相關結構原因造成不孕。而檢查也建議做一年一次的子宮頸抹片檢查、至少三年一次的HPV檢測。

HPV疫苗防相關癌症：

蔡亞倫醫師也呼籲盡早施打HPV疫苗，以防HPV病毒感染，這可防範因HPV引起的子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等。也建議伴侶一起施打，於男性可防範陰莖癌。對於男女而言都可防範口腔癌、肛門癌、菜花。伴侶一起施打也可互相保護、避免彼此感染。

內在保養、外在潔淨護妹妹！助防婦科疾病、分泌物異常。

內在保養：

檢查、治療後，日常保養也很重要，蔡亞倫醫師建議，內在保養最基本的就是多喝水，可藉由排尿清潔內陰，有助改善絕大多數的分泌物異常。多吃蔬果、養成飲食均衡的飲食習慣，適度紓壓、作息正常等維持良好的生活，也有助自律神經和免疫力穩定，減少感染或荷爾蒙異常等情況。

外在潔淨：

日常需多注意私密處保持透氣乾爽，以及環境衛生；可多穿寬鬆的褲子或裙子，避免私密處直接接觸公共環境。私密處也需妥善清潔，可用私密處專用洗潔劑，成分越單純越好，但注意以淋水的方式清洗，避免使用沐浴乳、可直接用水沖洗內陰。至於性行為務必戴上保險套、注意安全性行為。另外，許多感染恐怕也使得內褲、甚至洗衣機受到汙染，建議內褲最少半年換新一次，洗衣機也記得清洗或可請人清洗。

察覺異常盡早就醫檢查並治療，日常也養成良好的保養習慣，更有利私密處恢復健康、分泌物恢復正常！

本文經授權轉自：今健康《從分泌物顏色看私密處健康！醫：特別留意這顏色，3情況早檢查。》