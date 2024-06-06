「7種人」吃藥易傷肝！　警示症狀曝光

圖、文／NOW健康／陳郁茹 台北報導

肝臟是人體主要代謝器官，就像一座大型的加工廠，不但可以將藥品加工成有治療作用的活性代謝物；也可以將殘留於體內的藥品，轉換成可被身體排除的物質，是在人體代謝藥品中扮演重要角色。藥害救濟基金會表示，大多數藥品，在正當合理使用的情況下，具有相當高的安全性，但少數情形下仍有肝損傷的風險，患者在治療期間可配合醫囑，定期檢測肝功能，降低肝損傷的嚴重度。

藥致肝損傷有2大機轉 使用這些藥物多注意

藥害救濟基金會指出，藥品開發需要經過不同階段的試驗，並通過嚴格的審查，才能合法上市，故大多數藥品，在正當合理使用的情況下，具有相當高的安全性。然而少數情形仍有造成肝損傷風險的可能性，輕微如無症狀的肝功能指數上升或嚴重如猛爆性肝炎、肝衰竭等。

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藥品造成肝損傷的致病機轉複雜，大致可分成2類，一類為藥品本身或其代謝物具有直接的肝毒性，對肝臟的損傷程度通常與藥品使用劑量有關，且大多可預期，例如常見的止痛藥乙醯胺酚（acetaminophen），安全性很高，但若服用過量，就會造成肝臟傷害。

另一類則是因個人的體質特異性，而引發過敏反應或代謝異常的情形，與使用劑量關聯性不大，通常無法預期嚴重的肝損傷發生。藥害救濟基金會提到，據統計數據顯示，較常造成罕見肝損傷的可疑藥品種類包括，抗結核藥、全身性使用之抗黴菌藥、血脂調節藥、抗癲癇藥、非類固醇類抗發炎藥等。

使用特定藥品可配合檢查 提前防止肝損傷

依照藥害救濟基金會的統計，藥品所引起之肝膽疾患案例年齡分布多為50歲以上，比例超過60%以上，顯示使用者的年齡（如機能衰退）、共病症（如B、C型肝炎、脂肪肝等）、多重用藥（如藥品交互作用）等，都是引起肝損傷的潛在風險因子。

▲藥害救濟基金會叮嚀，7大族群如有服用特定藥物，多留意用藥期間是否有出現不適症狀。（圖／藥害救濟基金會提供）

藥害救濟基金會強調，民眾用藥期間須注意自己身體異狀，如出現噁心、食慾不振、腹部不適（尤其是右上腹不適）、倦怠及皮膚搔癢，甚至出現低燒、眼白皮膚泛黃、茶色尿、灰白便等症狀，極有可能是肝損傷警訊，應盡速就醫檢查。若本身為藥品肝損傷高風險族群，包含有高齡、女性、慢性B型及C型肝炎帶原者、原肝功能不佳者、非酒精性脂肪肝病患、慢性酗酒者及服用多種藥物者等，更應注意服藥後自身反應。

最後，藥害救濟基金會提醒，民眾使用藥品前應諮詢醫師及藥師等醫療專業人員，了解用藥的風險，主動告知目前所有服用的藥品（包含中草藥）、保健食品、藥品過敏史、病史等重要資訊，並遵循醫師、藥師指示或藥品標示使用藥品；特定藥品須配合醫囑進行肝功能相關之追蹤檢查；服藥期間勿飲酒且注意自身對藥品的反應，如出現前述不適症狀，應盡速就醫。

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