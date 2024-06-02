孫安佐怒揭「下蠱險被弄死」　精神科醫曝「吸大麻」害幻覺真相

▲孫安佐在泰國吸大麻，媽媽狄鶯爆料是被下蠱。（圖／記者孟育民攝）

記者趙于婷／台北報導

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐近日被爆出在泰國吸食大麻後，發生脫序行為，但狄鶯卻爆料孫安佐是遭人下蠱，整起事件引起相當大的關注。對此，專業精神科醫師指出，大麻是一種幻覺劑，成分會讓人出現「幻覺、妄想、怪異行為和情緒不穩定」，就是因為吸食後，導致腦部神經傳導物質失調。

事件爆發後，孫安佐事後直播還原泰國該事件，直言被下蠱的醫院不知道是哪間，他說道，「首先他把我綁在床上，就施打一些藥劑，給我吸一些不明氣體，旁邊隔著布廉，推進來不知道幾歲的老頭，做一種很像能量轉換的事情。」另還提到自己被綁在床上6天動彈不得，「被關在一個奇妙的醫院差點被弄死，每天過得像非人的生活一樣。」

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針對被下蠱一事，精神科醫師楊聰財指出，大麻屬於毒品幻覺劑，使用後容易讓人產生精神障礙，導致使用者可能以為自己被下毒或是下蠱，但其實這是腦神經傳導物質失調的現象，這狀況跟攝食量、個人體質等因素有關，所以一直說不要亂碰毒品就是這樣，因為有人可能用一次就會上癮。

目前台灣仍將大麻列於第二級毒品，違者需要負擔相對應的法律處置，而近年不少人到泰國旅遊都會嘗試，以醫學的觀點來說，大麻成癮者可能出現不少現象，包括用量越來越多、對大麻有強烈渴求的感覺、難以繼續擔任本來的學業或是職業角色、對使用大麻以外的事情不再有興趣、在退藥的時候出現戒斷症狀（好比緊張焦慮、情緒低落、失眠、胃口變差、頭痛、腹痛）、出現精神病症狀（如妄想）等等。

楊聰財提醒，大麻在長期使用之下會成癮，不管是「心理」或「生理」上都會成癮，一旦成癮之後突然之間戒斷，會產生厭食、焦慮不安、焦躁、睡眠障礙等戒斷症狀，且大麻具有中樞神經的迷幻作用，長期吸食下來對心理上非常不健康，後續會帶來更難以解脫的惡性循環。