無麻醉「DIY環切包皮」！他忍7天才求救　醫嚇傻：淘寶買的

▲男子上淘寶購買包皮切割器，在家DIY。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／採訪報導

讓男人們一聽就抖的手術，無疑就是割包皮！北部一名男子自覺包皮太長，竟突發奇想上淘寶購買「包皮切割器」，在無麻醉的狀態下、僅噴了酒精就DIY環切包皮，怎料忍痛7天實在受不了，陰莖又紅又腫又痛，才難為情地求救。他一脫褲讓泌尿科醫師陳忠佐秒看傻，小頭已經感染、發炎腫成一大坨，所幸還能靠藥物治療，否則最嚴重恐需清創。

內湖國泰診所泌尿科主治醫師陳忠佐日前在粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」PO文指出，過去醫師們偶爾會聽說有男子在淘寶上買自助割包皮器，在家自行動手割包皮，甚至在包皮槍成為合法醫療器材前，就已有患者會上網買來DIY，「這些傳聞我以前都當成都市傳說，沒想到最近真的碰上真實案例。」

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陳忠佐接著分享，近日收治一名男子，就醫時自曝前一週割完包皮，卻仍呈現紅、腫、疼痛。他好奇詢問對方，「在哪邊做手術？」男子尷尬地回，「我…我是自己割的！」他一度以為自己聽錯。男子接著補充，上淘寶買包皮切割器「自己幫自己割」。

▼男子環切包皮後，紅腫痛了一週才就醫。（圖片經特殊處理／陳忠佐醫師授權提供，未經授權請勿任意翻攝）

陳忠佐忍不住反問，「這樣有辦法幫自己打麻藥嗎？」男子沒有打麻藥，並自豪地說，「痛啊～但是我很勇欸！本來我想說痛一下就割完了，想不到痛了一個禮拜…。」他接著說，原本心想只是個簡單的手術，因此只在切割器上噴點酒精消毒。

「強烈地不建議患者在家自己割包皮！」陳忠佐直言，自己割很可能會出事。他接受《ETtoday健康雲》採訪時坦言，「我當下蠻驚嚇的！想說竟然真的有人敢自己割包皮，還不打麻醉。」他說明，男子DIY術後腫脹狀況非常嚴重、疼痛感也越來越強烈，至於出血倒是還好，求診時生殖器的確已經感染、發炎了。

陳忠佐說，後續給予男子強效抗生素治療，也衛教正確的換藥方式，並持續追蹤中。他表示，所幸男子來得早，還有機會靠藥物治療，否則最嚴重可能需要手術清創、重新縫合，一旦感染壞死的範圍太大，還可能面臨「包皮不夠用」的窘境。

▲男子的命根子求診時已經感染發炎了。（示意圖／達志）

陳忠佐說，這類外科手術很可能產生的風險太大，包括以下3點，因此不建議患者DIY割包皮：

1.手術安全性和無菌標準：

在非專業環境、未充分滅菌的情況下進行手術，非常可能導致患者的傷口嚴重感染。一般家庭環境通常無法達到醫院或專科診所的無菌標準，必定增加感染及併發症的風險。

2.專業技術缺乏：

在醫院裡，割包皮手術前須經醫師判斷及操作，不夠乾淨的切口可能造成出血、疼痛、復原速度慢，以及不可逆的生殖器損傷等問題。包皮長度切得過多、過少都會引起術後生活上的不便與困擾。

3.後續併發症處理：

手術後可能導致縫合不良、傷口癒合問題或其他手術併發症，需要專業的醫療介入和即時處理 。

陳忠佐表示，臨床上，包皮槍的發明讓割包皮變簡單，但箇中仍有許多細節不是患者在家就可以自學的，例如套環的角度、割的長度、怎麼處理手術中的突發狀況，以及如何照顧術後傷口等等，這些都需要對人體解剖和手術程序有深入了解和豐富的經驗才行。