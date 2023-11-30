清冠一號不僅治新冠！中醫曝研究：可改善類流感「黴漿菌也有用」

▲中醫師公會全聯會今日召開『清冠一號對類流感疾病的應用』記者會，說明「清冠一號」應用不僅止於新冠肺炎，類流感疾病也相當有成效。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

大陸多重呼吸道疾病引起恐慌，甚至掀起國內黴漿菌之亂！先前新冠疫情期間中醫治療調理，特別是「清冠一號」的使用獲得不少民眾肯定，中醫師公會今（30）日公布多項細胞與動物試驗結果，「清冠一號」對於流感、腸病毒抑制效果都不錯；甚至於現在熱議的黴漿菌，雖然還沒有實驗佐證，但依照研究機轉推論，對於黴漿菌導致的免疫失調有效用。

中醫師公會全聯會今日召開「清冠一號對類流感疾病的應用」記者會，說明清冠一號應用不僅止於新冠肺炎，類流感疾病也相當有成效。

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國家中醫藥研究所以明代對抗瘟疫重要處方「荊防敗毒散」為基礎，研發出「臺灣清冠一號」複方顆粒劑，國家中醫藥研究所博士魏紋祈表示，清冠一號兼具對抗疾病病因與照護體質的典型中醫複方，相較於西藥類的抗病毒藥物針對單一病毒，清冠一號「多靶點」的治療模式凸顯中醫的臨床優勢。

魏紋祈指出，病毒、細菌等病原體感染呼吸系統引發免疫失調，通常伴隨IL-6、TNF-α等促發炎細胞激素的過度產生以及相應免疫細胞的過度活化，進而導致肺炎、急性呼吸窘迫症、肺栓塞和細胞激素風暴的產生。

清冠一號在細胞、動物和基因體學相關研究中顯示，它通過多靶點的方式有效地調控免疫訊息傳遞，進而調節相關細胞激素和免疫活化分子的表達。從藥理研究和臨床治療的觀察結果得知，清冠一號可藉由免疫調控作用來改善細菌、病毒等多種病原體誘發免疫失調相關疾病。

▲國家中醫藥研究所博士邱俊棠說明，動物試驗顯示清冠一號可改善H1N1流感病毒感染造成的肺發炎現象。（圖／記者洪巧藍攝）

進一步針對H1N1流感病毒株感染細胞與動物進行實驗，國家中醫藥研究所博士邱俊棠指出，清冠一號可以透過抑制流感病毒神經胺酸酶(neuraminidase)活性來阻斷流感病毒複製，即使針對克流感有抗藥性病毒株，清冠一號一樣有效。

清冠一號可以降低發炎細胞激素的產生，並改善小鼠肺部因H1N1流感病毒感染造成的肺炎現象。在腸病毒71型細胞實驗上，清冠一號可以大幅減少病毒複製；在致死劑量腸病毒71型感染hSCARB2基因轉殖鼠中，清冠一號可以降低疾病分數(disease score)，增加小鼠存活率，改善小鼠肺炎的現象。

至於近期外界關注的黴漿菌，魏紋祈表示，雖然沒有直接實證證實效用，但從免疫調控機制去推斷，清冠一號對黴漿菌導致的免疫失調也可以達到調整功效。