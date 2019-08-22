來台國際醫療旅客年約20萬　桃園將設置國際醫療專區

▲鄭文燦指出，桃園航空城計畫之一即為設置國際醫療專區。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019國際醫療觀光論壇」22日於桃園區晶悅飯店召開。出席論壇的市長鄭文燦指出，台灣的醫療服務具有平價、友善、高品質的特色，桃園航空城計畫之一即為設置國際醫療專區，市府並與清華大學及交通大學簽署合作意向書(MOU)共同規劃設置國際醫療院所，代表國際醫療產業在桃園極具發展潛力。

鄭文燦說，目前每年來台觀光客約為1,200萬人，國際醫療旅客初估為20萬人，除了一般醫療外，高階健檢、美容、顏面重建、骨科、兒科、牙科及生殖醫學等亦具有國際水準，旅客選擇來台就醫，可以得到合理價位、友善、高品質的醫療服務。體外人工受孕(IVF)更為國際觀光醫療中，產業關聯度最高的明星產業，可帶動生殖醫學中心、醫療服務、基因檢測服務、醫療健康系統整合、高端觀光等供應鏈的發展。

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▲2019國際醫療觀光論壇於桃園召開。（圖／市府提供）

而市府與清大簽訂的「醫療暨教育研發園區合作意向書」將在桃園航空城園區興建一所國際級醫學中心等級醫院，發展國際級醫療、教育及研發園區；與交大簽訂的「桃園市教育研發暨醫療園區合作意向書」則是在青埔發展智慧科技、智慧生醫及智慧管理等領域，以及兼具教學研究功能之國際醫療醫院，提升周邊地區的醫療資源。

鄭文燦也說，地方可藉由推動 「國際醫療諮詢中心」，為有醫療需求的國際旅客就近安排到好的醫院及住宿場所，讓旅遊行程不僅只有景點，還包括醫院和科別的多樣選擇。希望透過相關產業與會嘉賓共同集思廣益，提出好的政策建議，讓市府和中央部會一起努力，把國際醫療觀光產業經營得更好。

包括經濟部次長王美花、市府經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、工業會理事長黃成業、商業會理事長蘇旭志、旅館商業同業公會理事長邱照進、旅行商業同業公會理事長呂中豪、觀光工廠促進發展協會理事長林世閎均一同出席論壇。