運動後「黃金時間」嗑3份澱粉會瘦！營養師加碼：喝2飲料光速燃脂

記者李佳蓉／綜合報導

為了追求更好的體態，上健身房雕塑身材、減肥的上班族越來越多，但瞎忙半天發現體重完全沒有掉嗎？可能是你「沒有管好那張嘴」。正所謂減肥7分靠飲食、3分靠運動，究竟怎麼吃才會瘦，營養師劉怡里教你把握運動後的「黃金時間」，打破禁吃澱粉的迷思，並搭配2種飲料，享受運動炸汗的快感後，吃飽又能甩掉脂肪。

還在苦惱運動前、運動後怎麼吃會瘦嗎？營養師劉怡里及美女主播蔡逸帆建立的Youtube頻道《里帆不煩》，破除流言，指出想減肥7分靠飲食、3分靠運動，管不住嘴巴、吃錯食物效果大打折。究竟運動前該吃什麼？劉怡里解釋，若是進行重訓加有氧超過1小時的中強度運動，建議在執行前的半小時～1小時間，可先攝取一份碳水化合物，例如半顆芭樂、1顆小蘋果、1片土司，或是50～60公克地瓜，能避免運動過程血糖太低。

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過去在網路上吵得沸沸揚揚的「運動後立馬吃東西or隔一陣子再吃」議題，劉怡里也做出回應，強調運動後把握「黃金1小時內」攝取正確食物，能達到增肌減脂的效果，且認為此時「加入澱粉」是最好時機點，由於運動過程中會消耗人體中做為能量使用的肝醣，使的運動後容易疲勞，此時迅速補充可帶來能量的優質澱粉類食物，趕走疲勞也不易轉為體脂肪，對於視澱粉為減肥大忌的網友來說，這時候吃最好。

劉怡里也解釋，運動過程中無論跑步或重訓，皆會運用到肌肉，使其受損，因此運動後必須補充蛋白質修復肌肉，也能達到造肌減脂的效果。至於蛋白質該補些什麼？劉怡里則說，運動過後應掌握「3份澱粉：1份蛋白質」的飲食原則，像是便利商店1顆地瓜（即為3份澱粉），搭配1顆茶葉蛋；不吃地瓜也可改吃2片吐司夾顆蛋；或是飲用240c.c.的豆漿。

對於有些想練出「大肌肌」的人，運動完後狂嗑5、6顆蛋，或是食用大量肉類、蛋白粉，劉怡里提醒，以上食物除了蛋白質外還伴隨脂肪，若運動量未達標，又攝取過多蛋白質，除了變胖外，也可能誘發痛風發作。她也分享曾遇過運動後大啖漢堡、炸雞的個案，雖為蛋白質和澱粉的搭配，但「高油脂」極不推薦，甚至讓剛剛的運動效果直接歸零。

想要減肥許多人都會「卡關」！劉怡里也推薦，運動前半小時，或是運動期間可以補充無糖綠茶及無糖黑咖啡，有助突破停滯期，幫助脂肪代謝。