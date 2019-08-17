沒有共同興趣也能順利交往！專家曝「合得來」關鍵在這

▲如果沒有共同興趣，還能夠跟對方成為男女朋友嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／Mr.P自信教練

問：「我發現自己只能和有共同興趣，或是工作有交集的人聊天，但怎麼聊主題就還是在這些事情上。請問要如何拓展社交圈呢？是不是交朋友或男女交往一定得要有共同興趣才行？」

共同興趣只是表象，真相是背後的價值觀

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身為一個內向的人，以前我曾經很迷信，如果想要結交到好朋友（或是男女朋友），就要多方發展興趣，我也篤信興趣多的人，朋友一定也多。但是，在我開始認真學習新知、擴大生活圈以後，我發現事情並不是我想的那麼直線。



大學那幾年，為了改善人際關係，和順利交到女友，我曾很熱衷學習應用心理學，每到假日就會搭客運北上進修。

有一次課間的分組對練，我和同學須要幫對方檢視目標設定，再經過一連串的問答讓目標清晰化。

我還記得和我對練的是一個已婚的房仲經理，家裡有兩個小孩，所以他的目標都是業績和家庭相關的，而當時的我因為對戀愛的嚮往，所以我的目標大略是專注在如何交到女朋友。猜猜看，我和這位組員，後來有沒有變成朋友？



答案是NO，雖然我們課間可以聊天討論，但是彼此的價值觀差異太大，雖然我們一樣是對心理學有興趣，但因為學習的初衷不同，所以聊天自然也不熱絡，課後也沒留下聯絡方式就散了（後來我反而是和別組的同學成為朋友）。



再來，舉聯誼的例子來說吧。



聯誼時主辦方一定會要你填寫個人小卡，除了職業星座以外，還要附上你的興趣嗜好等等，而我看過太多的人都是這樣寫的。



男生：運動、健身、跑步、閱讀、投資



女生：美食、旅遊、電影、貓狗



有些男女則考慮到，或許興趣跟對方相同，比較有開啟話題的可能，因此會故意寫上對方可能會感興趣的話題，就會變成以下這樣。



男生：美食、旅遊、電影、貓狗、運動



女生：運動、跑步、美食、旅遊



你覺得這些男女，因為有共同興趣讓他們聊起來的比例有多少？

兩個素昧平生的人，真的能因為有共同興趣就聊起來嗎？

▲聯誼時會彼此分享興趣，聊電影、旅遊，創造共鳴感。（圖／免費圖庫pakutaso）



有些更聰明的人，馬上會意識到，也許是興趣寫的太廣闊了，如果把健身再細分成三項、電影具體化為劇情片、貓狗具體化為短毛貓、柯基，是不是就有話聊了呢？很遺憾，我看過的男男女女們，能夠因為這樣就聊起來的人依然寥寥無幾，因為這些都只是表象，但聊天要能引發興趣，能在短時間內與人交心，憑的是深層價值觀的共鳴。



打個比方說吧，以電影來舉例，假設你和你喜歡的女生都同樣看過《鐵達尼號》，你們也同樣喜歡這部片，但你能不能知道，在聊天的時候她關注的重點是什麼？



如果你們聊天的內容僅僅是：



「這部片超浪漫的，我看完後哭得超慘。」



「聽說票房很好，計入通貨膨脹的話，現在還是穩坐影史第一。」



那這段聊天大概沒救了，這根本不是在聊天，只是流於形式的寒暄，或比寒暄還不如。

然而，若你們互相問彼此最喜歡電影的哪一段？如果可以選，你想當Jack還是Rose？若你就是Rose，多年以後你發現Jack沒死，你會選擇再續前緣嗎？

透過帶入情境氛圍及提問，使彼此須要做出選擇，並解釋互相的選擇，你會開始看到：「原來她是這樣看待愛情的，她的愛情觀是很浪漫至死不渝的那種，緊要關頭也會為心愛的人挺身而出。」

她也會看到：「這個男生沒有Jack的浪漫，但有傑克的純真。他沒有選擇再續前緣，而是過好自己的家庭生活，真有趣，似乎是很有道德感的人。」



你們對彼此的了解，也就是透過這樣「深度的交流」，慢慢去建構出對彼此的認知藍圖，然後根據藍圖的契合度，決定是要當普通朋友、好朋友，還是可發展成為戀人。（小提醒：並不是價值觀不同就無法成為情侶，要順利交往的重點在於，你們對彼此最在意的那個價值觀是不是能給予認同or尊重，可以的話就有交往的可能。）

▲興趣只是用來開話題，重要的是相處背後的價值觀。（圖／翻攝pixabay網站）

人與人之間深度交流，憑的是正確的聊天方式，我對興趣的理解是這樣的：



「不要被你的興趣給綁住，限制了你覺得「相同興趣」的人才能交流。」



這世界上，存在著很多人是明明有相同興趣，卻因為價值觀不同根本交不成朋友，甚至互看不順眼的。



但也有人是興趣和立場不同，甚至存在利益衝突，卻因為深層理念契合，意外的成為朋友（火影忍者的宇志波斑&千手柱間就是了）。



興趣本身只是一個媒介，比方說你有攀岩、烹飪的興趣，於是你可以透過這個興趣去加入社團，認識同好，興趣好比是一張門票，持有門票的人可以明正言順進入這場宴會，透過它你可以比較自然、無目的性的和陌生人開放閒聊，聊天後你會慢慢認知到每個人更深層的價值觀，關係也由此展開。



最後說說我自己的經驗，過去我交往的對象裡，其實興趣和我相同的人是幾乎沒有。



我不是一個很愛吃的人，對美食的了解都是女生告訴我的，約會地點也大多由他們選擇，我旅遊過的地方也不多（時間都花在學習和工作了），除了喜歡貓以外，一般女生熱衷的興趣我也沒有，但透過正確的聊天方式，我還是有辦法和有這些興趣的人聊天，去了解他們擁有這些興趣的初衷、深層價值觀，進而讓倆人相處在一起的氣氛是融洽的，彼此欣賞而自然在一起。



所以我是這麼想的：



「聊什麼不是重點，共同話題和興趣只是幫你起個頭，讓你聊天的時候不至於太乾，有一些現成的素材可以用，但要深入聊天，開啟心與心的交流，怎麼聊、如何聊才是正重要。」