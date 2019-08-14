感染登革熱別慌！高燒、厭食...禁吃深色食物　「7步驟」自保

▲登革熱又稱為「斷骨熱」，常見症狀包含頭痛、後眼窩痛、發燒。（圖／免費圖庫pxhere）

記者謝承恩／綜合報導

登革熱從高雄、台南一路爆發，就連新北也出現首例本土疫情！患者陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，院方及疾管署仍不敢掉以輕心。醫師提醒，確診登革熱的民眾要遵守醫囑、在家隔離，並加強防蚊，避免重複感染。

登革熱又稱為「斷骨熱」，常見的一般症狀包含頭痛、後眼窩痛、發燒超過38度以上，還會出現肌肉痛、關節痛的症狀，皮膚還會潮紅和小皮疹，只要輕輕壓就會消失，還會留下明顯手掌印。有些患者則出現嗜睡、嘔吐噁心、躁動不安、肝發炎，甚至是出血性登革熱或休克症候群，導致生命危險。

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建議民眾若遇到登革熱，可遵守以下7點處置：

1.盡快到醫院進行登革熱NS快篩，30分鐘就能知道結果。

2.得病後，須遵循醫囑在家休息，居家隔離制少一周避免散布。

3.不要搬重物或激烈、運動，以免碰撞、跌倒而造成出血危險。

3.全身肌肉痠痛，皮疹，食慾 不振、輕微腹瀉 ，遵循醫囑，適當補水，保持每4-6小時至少需解尿一次。

4.若有發燒、厭食、嘔吐而引起脫水 ，補充適量的口服補充液，可以減少住院需要。

5.食慾不振採少量多餐 ，儘量補充高蛋白食物(如豆漿、牛奶、 雞蛋白等等)，急性期過後會逐漸 恢復，不必太焦慮，這亦屬於典型登革熱自然病程。

▲出門記得要防蚊蟲叮咬，避免登革熱疫情擴散。（圖／翻攝自pixabay）

6.避免攝取深色食物(如櫻桃或豬肝等)易造成黑便，不利辨別是否有消化道出血情形。

7.患者於高燒時有不舒服或曾發生熱性痙攣， 可以給予普拿疼，每劑間需間隔4~6小時以上；服藥後若仍有高燒，可使用溫水擦浴。

蔡季君表示，大部分典型登革熱患者透過適當教導後，皆可居家自我觀察與照護，安然度過一週急性期。疾管署也呼籲，民眾經確診感染登革熱，發病後五日內，應避免被蚊蟲叮咬，以減少病毒藉由蚊蟲散，或可撥打國內免費防疫專線1922洽詢。

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