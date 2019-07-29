吃檳榔20年難逃口腔癌命運　醫師：香檳酒罹癌增加百倍

▲病患經過核磁共振，發現在口腔頰膜處，有一顆清楚明顯的口腔腫瘤(醫師手指之處)。（圖／新竹馬偕提供）



記者陳凱力／新竹報導

嚼食檳榔不僅影響外在美觀，嚴重更導致口腔癌、食道癌的產生，尤其是「香檳酒」香菸、檳榔、酒精飲品相互搭配，更可能增加逾百倍的罹癌率。新竹馬偕醫院護理師張芸甄表示，由於檳榔成癮問題較小，因此民眾不需要藥物治療，只要決心和意志力戒除嚼食檳榔，都可以大幅降低罹癌風險。

50多歲的陳先生從事營造工作，深受部落親友與工地同儕影響，因此吃檳榔超過20餘年，幾個月前在口腔內發現不明原因產生的出血，本想說是破皮休息幾天應該會好轉，但經過三個月後不僅流血問題沒有改善，反而傷口潰爛、疼痛感加劇，並且還長了一顆肉瘤。經過新竹馬偕醫院耳鼻喉科醫師陳俊志診斷後，確定病患罹患口腔癌。

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▲症資源中心護理師張芸甄，在病房向病患(圖非新聞當事人)進行戒檳衛教。（圖／新竹馬偕醫院提供）

另一位50多歲的邱先生，高中時因為同儕影響以及好奇心作祟開始接觸檳榔，後因考上軍警人員食用檳榔會被懲處，再加上身邊有朋友吃檳榔不僅造成牙齦破皮，嚴重導致吃酸、冰的都不舒服，現在只有長途開車、需要提神才會偶爾食用。經由新竹馬偕癌症資源中心護理師張芸甄衛教解說後，邱先生表示會戒掉檳榔並以口香糖、喉糖來替代。

耳鼻喉科醫師陳俊志說明，造成口腔癌最大的危險因子就是嚼食檳榔，其二為吸菸。由於檳榔渣粗糙容易刮傷口腔黏膜，使受傷的黏膜產生病變，進而導致口腔癌的發生。醫師也強調最好的方式為戒掉「香檳酒」，並提醒民眾在刷牙時進行簡單的自我檢測，用指頭檢查兩側黏膜處是否有突起物、口腔是否有不明原因的出血、如果嘴內有紅、白班也有可能是口腔癌前兆。另外，如果口腔內有傷口，超過兩週沒有癒合反而情況加劇，就要盡快就醫檢查。

新竹馬偕醫院為了幫助民眾降低口腔癌的發生率，在醫院內時常會看到一位美麗身影穿梭在門診區及病房，她就是癌症資源中心護理師張芸甄。本身有專業護理背景，看到許多民眾因為嚼食檳榔造成口腔癌，因此一肩扛起衛教工作。一年進行衛教人數超過百人，許多成功戒檳的病患看她親切，還會呼朋引伴揪人來進行口腔衛教工作。

醫師陳俊志也提醒，門診碰到的病患許多都有口腔癌前兆跡象，但由於長期食用檳榔造成口腔纖維化，因此病患無法清楚分辨。如果傷口及腫瘤長在舌頭上，也可能為口腔癌，盡快就醫、開刀都有機會恢復健康。