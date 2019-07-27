北榮成功幫毛利國王治病「保住一條腿」！毛利族赴台獻舞表謝意

▲北榮成功醫治毛利國王得以免去截肢之苦，紐西蘭毛利族文化交流團到院義演感謝 。（圖／台北榮總提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台灣再創醫療外交佳話！台北榮總在2017年成功幫助紐西蘭毛利國王治療痼疾，原本在當地評估要截肢的腿，在醫療團隊的努力下不但保住，更復原至行動自如，這段故事在官員與族人間廣為稱頌，而國王也相當感念台灣醫療的幫助，紐西蘭毛利族文化交流團應外交部邀請赴台，今（27）日奉國王之命特別來到北榮感恩義演，表演特色舞蹈與病患及醫護同仁同樂。

請繼續往下閱讀...

▲北榮成功治療毛利國王痼疾，紐西蘭毛利族文化交流團在來台行程中特別來院感恩義演。

北榮表示，紐西蘭毛利族文化交流團本次來台為參加原住民豐年祭，在團長克雷格(Craig Muntz)率領來到北榮展開友好訪問，表演毛利族的特色舞蹈「KAPA HAKA」，與全院同仁及病患、家屬分享歡樂，嚴肅又逗趣的表演，吸引許多觀眾駐足觀賞。

克雷格團長表示，此番到台北榮總義演，主要是代表紐西蘭毛利國王圖黑堤亞(King Tuheitia)閣下表達感恩之意。國王閣下，曾到北榮就醫，醫療團隊成功治療困擾多年的痼疾，恢復健康、重獲愉快的生活方式，國王相當感動，對於臺北榮總精湛的醫療技術、親切的服務態度，印象深刻、備加推崇。

▲紐西蘭毛利族文化交流團團長克雷格(Craig Muntz)率領，赴台北榮總展開友好訪問 。

參與毛利國王醫療的台北榮總骨科部一般骨科主任蘇宇平受訪表示，國王本身有糖尿病，且腳部痼疾情況不佳，一度被當地醫療團隊認為需要截肢。而毛利族和台灣原住民同屬於南島語族，就在一次南島語族的交流活動中，在立委陳瑩的介紹下在2017年來到台北榮總就醫。

蘇宇平指出，北榮醫療團隊過程中與國王溝通良好且醫治順利，把原本要截肢的腳給醫好了，療程中間國王回國參與加冕典禮，更公開提及「感謝台灣」。

完成治療的國王行動自如加上飲食正常，氣色變得很好，今年他從紐西蘭飛梵諦岡見教宗，在歐洲行程中只要遇到外國友人有腿部問題，還直接建議他們可以到台灣就醫。

▲紐西蘭毛利族文化交流團義演，帶給院內同仁、患者們驚喜。（圖／台北榮總提供）

蘇宇平說，毛利人體型偏胖、偏壯，屬於容易罹患糖尿病的體質，毛利國王在這次醫療經驗與北榮建立深刻友好關係，除在2017年9月20日親自出席北榮第三門診的啟用典禮，甚至派一團人來台灣學習糖尿病控制方法。

而這次毛利族文化交流團由北榮院長張德明親自接待，除了聽取簡報，進行座談交流外，並參觀醫療單位，了解北榮先進設備、優質環境與醫務管理等。克雷格對於北榮先進的醫療設備，展現高度興趣與稱羨，同時也轉達國王對台灣友人關懷問候之意。

▲▼紐西蘭毛利族文化交流團北榮義演表達感謝 。（圖／台北榮總提供）