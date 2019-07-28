堅信10.8公分才高潮！她嫌老公根太細…憂鬱10年　專家尺一量笑了



▲一名人妻堅信10.8公分才能高潮，嫌老公「根不夠粗」。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

文／性健康管理師童嵩珍



琳達，50歲，一個長年憂鬱症的個案，詳問之下是為無法性高潮所致，強迫老公要幫忙使其達成，但無論老公怎麼做，她都認為不是，她要的唯一高潮是陰道抽插的高潮。



這當然是一個迷思，但她不願意放棄，不管我們提出多少的文獻她都認為男人就是要夠粗，摩擦力要夠才能。



琳達娓娓道來，初夜時，聽閨蜜說第一次會很粗很痛，但是她卻沒有，她發現老公的很容易進，覺得很奇怪，於是上網查，要多少的粗度才能使女性的陰道有摩擦力，於是跳出一個10.8公分，因此深信只要老公的陰莖超過10.8就是標準的。



這麼多年就是不敢直接拿尺量，擔心結果如果不是自己預期的（粗度），就會不知道要陷入怎樣的一個更憂鬱的狀況，為此每次進行性生活總不能進入狀況，一直覺得無法高潮就是粗度問題，努力使自己有感覺卻換來更多的沒感覺。



去了好多醫院，都說自己是強迫症，做了好多檢查、檢測，也作過心理諮詢，最終結果都是要自己放下，但糾結的狀況一而再地反覆發生，甚至精神科醫生要她終身服用抗鬱藥物，這樣的狀況她已經吃了10多年了，但凡停藥，這個念頭又會再度清晰。總之，說再多還是無法破除想知道老公陰莖的粗度結果，但自己卻又不敢實際測量的窘境。



這與亞隆醫生在愛情劊子手裡的「不敢開啟的一封信」類似，不願面對事實，擔心這個落定的事實會使自己缺乏活下來的勇氣。



▲夫妻倆因為床事不和，導致她吞憂鬱藥物長達10年。（示意圖／視覺中國）



今天是老公因為琳達憂鬱及強迫狀況已經造成勃起問題來協助的第三堂課。課程之前我們交流一下，琳達說：「我們現在在要來你們中心的路上，我感覺我的心都要跳出來了。糾結那麼多年的毒瘤，不知道能不能解。我一直強迫硬度和尺寸。上次上課，老師說我先生硬度非常好，我們也做過幾次的確沒（硬度）問題。我強迫認定一定是他的根部太細，不到我所認定的10.8，是不是真的測量就能釋懷？但我又非常非常非常（連續三次的非常）恐懼萬一不是我認定的10.8，那我要強迫死了！我真的好害怕。



我安排老公先進行身體上的治療，而我和琳達先聊聊。琳達說起為了今天（可能的測量）她實在很忐忑，一方面她希望能知道到底老公的陰莖有多粗，另一方面又害怕面對，這十幾年來似乎就在等這一天，擔心出爐的結果。臨場前她退卻，希望我能幫她測量，甚至希望我告訴她結果就好，但我在說明我的兩難立場後，我還是決定本著面對實際狀況的心態，並且告訴她，不管結果如何，我都會陪在她身邊。



進入訓練教室，琳達的手在顫抖，連走路都搖晃，我摻著她一起進入治療室，要求琳達可以先幫老公的陰莖做一些基本的按摩，待陰莖狀況變好以後，再進行檢測。一開始琳達的動作非常生疏，並且完全以能硬為目的的摩擦。老公說，她在家從不幫我做這些，好似非常怕它似的。其實是，老公根本不知情琳達的擔心。待陰莖狀況好些也勃起完全後，我在她面前實際操作測量，10.8剛剛好，一點都不多不少。此時琳達整個人好似打了一劑強心針，整個人開心起來。



▲找上專家用尺一量，結果讓妻子開心的笑了。（圖／達志／示意圖）



這麼多年，10.8困住了她的情緒，雖然理論上是不重要，但對於一個強迫症的患者而言，這卻是一劑最佳的強心針。

臨別前，琳達說，我整個人都好輕鬆，這些重擔似乎一下子放下來了，下星期我原本要去看我檢測憂鬱症的結果，這下我想也不用去了，藥物也可以停了，我終於可以好好的和我先生（生活）在一起了。



幾月後再聯繫我得到琳達事後到反饋：我知道一切都是我的超完美主義所導致的不開心，謝謝老師的協助。



我認為事情並無這麼簡單，憂鬱及強迫症狀並不是這樣就能解決的，但對琳達來說，她覺得就是這麼簡單，只要確認有10.8，一切似乎都沒事了，而我只能深深的祝福她，希樣她能早日康復。

本文作者：童嵩珍，現任嵩馥性健康管理中心主任。

童嵩珍由樹德科技大學性學研究所畢業，曾至美國及德國進行性治療訓練，運用非藥非刀的方式介入性治療的領域。2006年開始從事性治療工作，主張以物理訓練及心理疏導為基礎，成功將性治療納入兩性關係中。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉自：嵩馥性健康管理中心