別崩潰！專家：香菜「整株都是寶」能解毒　把「這」剁碎減少臭味



▲香菜擁有的特殊香味，讓許多網友避之唯恐不及。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

說到讓網友恨之入骨的配菜肯定非「香菜」末屬！說也奇怪，特殊的香氣讓愛吃的人很喜歡，討厭的人只要食物一沾染香菜，一概拒吃！但香菜的營養價值深受各界肯定，最新醫學顯示它是很棒解毒劑，能清除體內重金屬，甚至能治金魚腦。營養師及中醫師更說「它整株都是寶」，還不試試看嗎？

洛桑加參醫師曾在《不生病的藏傳養生術》一書中提到，要將香菜發揮最大食療價值，只吃「裝飾用」的一兩片小葉子是不夠的，每次最少要吃1～2株新鮮香菜，當成一般蔬菜搭配食材烹煮也可以。攝取香菜一段時間後，能夠清除心、肝、肺、腎及消化道裡的重金屬，刊稱「最棒解毒劑」，此外還有助於平衡血糖、提升食慾、對抗細菌，和解決腦霧等效果，是金魚腦網友的最大福音。



▲台灣許多小吃中，都能看見香菜的身影。（示意圖／記者謝承恩攝）

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別再挑掉貢丸湯、麵線裡的香菜了！營養師宋明樺在《健康2.0》節目中提到，自己超愛香菜，雖然平時取用量不多，但它含有的營養素超豐富，維生素C比蕃茄多3倍，超過桃子、梨子和蘋果，維生素C在很多蔬果中都有，一碰高溫就被破壞，但因為香菜通常「最後才放上去」，甚至搭配涼拌菜，因此維生素C完整保留。此外，胡蘿蔔素更是比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍之多；還富含維生素B1、B2、礦物質鈣、鐵、磷、鎂、鉀等等。

宋明樺特別強調，很多婆婆媽媽指「香菜農藥很多，還是不要多吃。」她表示其為錯誤理論，由於香菜現已使用氮肥，基本上不太用農藥，再加上本身特殊氣味，就連蟲子也不愛，因此屬於農藥不高的蔬菜，民眾可以安心食用。

提到「整株都是寶」的香菜，中醫師鄒瑋倫則說，香菜從種子、根到莖、葉子都可入藥，甚至整株都可拿來啃。尤其葉子很特別，當出現胃虛寒、飽脹不適者，取香菜葉拌入湯或飯中，對胃中不和或消除飽脹感會有效果；另外，對於極度不愛香菜味的人來說，或許可以嚐嚐剁碎的香菜莖，其可減少70％的揮發醇及醛，減少刺鼻味的同時，也可摻入小朋友的涼拌菜或炒入料理中，具有化痰、止咳，與腸胃道的重金屬嵌合，是很棒的解毒食物。



▲中醫師鄒瑋倫解釋，香菜從葉到根的神奇功效。（圖／截自《健康2.0》Youtube）

至於中醫師最喜歡的，莫過於「香菜根」了！鄒瑋倫說，香菜根可發表透疹，像是高燒或長麻疹的人，它都有助一臂之力。可使用香菜根泡澡或洗臉，幫助皮膚毛細孔擴張，麻疹和發燒全部迎刃而解。

但鄒瑋倫也指出，香菜非常難種，建議可找美國大葉香菜或是巴西里洋香菜，雖然效果不比小葉香菜好，但對咳嗽、祛痰，對肺部的支氣管痰和消化不良、降血壓、降血糖、降血脂都會有效果。



粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》也曾PO文指出：「香菜的英文『coriander』是源字希臘文的『korion』，意思就是『蟲』。」內文根據研究員NicholasEriksson在《自然》雜誌上發表的研究，他們從3萬名受測者中做基因掃描發現，用來感受氣味的基因OR6A2，對醛類物質十分敏感，而香菜就含有大量這類物質，所以遺傳這種基因的人就會特別厭惡香菜。約有1～2成人食用香菜時，吃到的是「肥皂、蟲、泥土」的味道。

不同的人對香菜有不同的喜惡，喜歡的人認為它有種清爽、檸檬的香氣；不喜歡的人則對它的味道有強烈的厭惡感。味覺和遺傳學研究人員強調，厭惡和喜愛香菜並非只靠遺傳物質決定，文化的因素也影響很大。