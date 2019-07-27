氣喘兒能吃冰嗎？醫列「3點提醒」打破迷思：先含口中再吞



▲氣喘的人究竟能不能吃冰，讓醫師告訴你。（示意圖／ETtoday資料照）

圖、文／健談

夏天好熱，不禁讓人想狂吃冰、喝冷飲，然而，若有氣喘病史者，真的完全不能吃冰嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，冰品的低溫的確可能會刺激氣管、導致氣管收縮而引起咳嗽，甚至誘發氣喘發作，但卻不是每個人都會如此；提醒氣喘患者最好依照個人病況與醫師討論可行的飲食限制，才是最適宜的做法。



▲醫師指仍可少量食用，並遵循慢慢吃、小口吃、含在口中再吞的方式食用。（圖／健談授權提供）

夏天高溫炎熱，好想吃冰消暑，但有氣喘問題者也可以吃冰嗎？柳朋馳醫師表示，過去普遍認為氣管不好應少吃冰品，主要是因為冰品溫度低，容易刺激氣管收縮而引發咳嗽、甚至誘發氣喘發作。然而，根據國民健康署資料指出，有研究發現僅約47%氣喘患者接觸冰水後會產生咳嗽的症狀，但東方人飲用冰水引發氣喘的比例遠高於西方人，但實際狀況仍是因人而異，並非所有患者都會引發不適反應。

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氣喘患者想吃冰仍是可行的，但前提是平日有遵照醫囑用藥與定期回診，維持病況穩定的情況之下，少量吃冰是不至於造成嚴重的危害。此外，吃冰時也要注意慢慢吃、小口吃，先把冰含在口中融化後再吞食，且不要在運動完正喘的時候就吃冰，才不會一熱一冷而造成身體不適。然而，若對吃冰仍有疑慮時，建議依照個人病況向醫師諮詢飲食限制，才是最適合自己的做法喔！

氣喘相關問題，建議諮詢「過敏免疫風濕科、胸腔科、小兒科、家醫科」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師

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