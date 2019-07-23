ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

登革熱疫情再擴大！台南南區5旬女中標「又有新里別淪陷」

ETtoday健康雲

▲▼疾管署防疫人員於台南市南區調查病媒孳生源 。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫人員於台南市南區調查病媒孳生源 。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

南部登革熱還沒停歇，疾病管制署今（23）日公布台南又增加1例本土登革熱，個案為南區興農里50多歲女性，調查她活動範圍僅有住家週邊與利南市場，且當地先前並沒有確定病例，為一新的里別，顯示疫情範圍再往南邊擴大。

疾管署副署長莊人祥表示，該名女性近期無出國史，7月21日出現發燒、頭痛症狀，22日就醫時因NS1快篩陽性通報，經檢驗確診感染登革病毒第二型，從發現到確診僅1天，相當警覺。

請繼續往下閱讀...

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，個案住家及活動地附近先前沒有確定病例，不過，利南市場同樣是台南第7例本土個案（南區大恩里）不定時前往的活動地，初步研判本次確診個案可能於利南市場或住家周邊感染，將進一步調查以釐清感染源。

防疫人員已前往個案住家執行噴霧壓罐，並於其住家周邊進行孳生源調查與清除；23日針對個案活動地進行孳生源清除、戶外化學防治及擴大採檢；24日將進行個案居住地及活動地周邊戶內外化學防治。

莊人祥提醒，近日國內多個縣市午後因短時間內降下豪大雨，導致道路積水或淹水，雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾應儘速清除積水容器，避免病媒孳生；另時值暑假旅遊旺季，民眾如前往登革熱流行國家應做好防蚊措施。

今(2019)年截至7月22日國內累計59例本土登革熱病例，為高雄市44例(三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例)、台南市15例(東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有241例境外移入病例，為近10年同期最高，九成以上個案感染地為東南亞國家。

關鍵字： 登革熱健康 台南市
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每日配戴超過8小時？安內母湯！「高用眼族」不可不看的隱眼常識

市場買菜！妹子急拍肩「妳大便掉了」　真相惹笑萬網...原來超多人在用

C肝新藥4萬治療名額搶完了！　衛福部首度「增編預算」

登革熱疫情再擴大！台南南區5旬女中標「又有新里別淪陷」

大暑遇雷雨悶又濕！　醫推超簡單「自製茶飲」避免中暑、熱感冒

月經沒爆量就是好事？醫揭「3大症狀」：小心卵巢早衰...顯老還會不孕！

又有青少年腸病毒重症！17歲男少見併發肝、肺炎...住院達三週

貼「三伏貼」！92名孩童皮膚紅腫、起水泡　醫曝5種人不能貼

男子工作突昏倒！確診為「骨髓分化不良症候群」　險成血癌　

蔬果攝取不足會死！營養師教你「3餐這樣搭配」才行

讀者迴響

回到最上面