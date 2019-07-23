登革熱疫情再擴大！台南南區5旬女中標「又有新里別淪陷」

▲疾管署防疫人員於台南市南區調查病媒孳生源 。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

南部登革熱還沒停歇，疾病管制署今（23）日公布台南又增加1例本土登革熱，個案為南區興農里50多歲女性，調查她活動範圍僅有住家週邊與利南市場，且當地先前並沒有確定病例，為一新的里別，顯示疫情範圍再往南邊擴大。

疾管署副署長莊人祥表示，該名女性近期無出國史，7月21日出現發燒、頭痛症狀，22日就醫時因NS1快篩陽性通報，經檢驗確診感染登革病毒第二型，從發現到確診僅1天，相當警覺。

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疾管署疫情中心主任劉定萍表示，個案住家及活動地附近先前沒有確定病例，不過，利南市場同樣是台南第7例本土個案（南區大恩里）不定時前往的活動地，初步研判本次確診個案可能於利南市場或住家周邊感染，將進一步調查以釐清感染源。

防疫人員已前往個案住家執行噴霧壓罐，並於其住家周邊進行孳生源調查與清除；23日針對個案活動地進行孳生源清除、戶外化學防治及擴大採檢；24日將進行個案居住地及活動地周邊戶內外化學防治。

莊人祥提醒，近日國內多個縣市午後因短時間內降下豪大雨，導致道路積水或淹水，雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾應儘速清除積水容器，避免病媒孳生；另時值暑假旅遊旺季，民眾如前往登革熱流行國家應做好防蚊措施。

今(2019)年截至7月22日國內累計59例本土登革熱病例，為高雄市44例(三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例)、台南市15例(東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有241例境外移入病例，為近10年同期最高，九成以上個案感染地為東南亞國家。