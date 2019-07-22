醫院戶外也禁菸！想勸又怕引衝突...馬偕醫院推「戒菸鈴」

▲馬偕醫院啟用全國首設的「勸導禁菸鈴」。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

醫院是禁菸場所，這也包含戶外空間，然而馬偕醫院經常在急診外花園區發現有吸菸者集結，民眾或院內人士前往勸阻時不時引發衝突口角，令人困擾。院方今（22）日啟用全國首設的「勸導禁菸鈴」，特別在吸菸熱點設置，當民眾看到吸菸者就可按鈴，系統將自動播放廣播，針對當時在現場吸菸的民眾進行「勸阻」，也避免衝突口角發生。

馬偕紀念醫院家庭醫學科主任詹欣隆表示，有許多病人或家屬認為醫院戶外非禁菸範圍而到該處吸菸，事實上只要屬於醫院範圍，即便戶外也不可以抽菸。過去經常有熱心民眾前往勸阻，或者告知警衛甚至向衛生局檢舉，然而在勸阻的過程中，經常出現衝突場景；另院方也有持續性的廣播宣導，然而因為「非針對特定人」，播放久了也就麻痺，成效皆不理想。

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詹欣隆表示，院內為了改善衝突情況與提升勸阻效果，今起設置「勸導禁菸鈴」分別在急診六角亭外，距離吸菸熱點約20公尺處及花圃區走道兩處，讓熱心民眾不用和吸菸者直接面對面，只要看到民眾在醫院區域的戶外吸菸即可按鈴勸阻。

▲馬偕醫院戒菸週活動。（圖／馬偕醫院提供）

提醒廣播啟動後將播放「親愛的病患及家屬平安，本院為無菸醫院全面禁菸，院區紅線範圍內皆屬禁菸區，違者將依菸害防治法規定，最高處以新台幣一萬元罰鍰，再次提醒您，吸菸有害健康，為維護您的健康請勿吸菸，若您有戒菸需求，請至本院戒菸門診尋求專業協助，感謝您的配合。」等內容。

詹欣隆提到，勸導禁菸鈴設有攝影系統，加上按鈴時間點、次數等數據資料，未來也可以分析出吸菸熱點以及高峰時間等，讓院方可更進一步提升、改善戒菸宣導；而如果禁菸鈴實施良好，更規劃推廣至其他院區。

馬偕醫院副院長洪大川表示，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球平均每15秒就有1人因吸菸或因菸害死亡，戒菸已是全球性的議題，有意戒菸還給自己健康的民眾，可以利用「戒菸門診」，幫助自己重新找回健康人生。

馬偕戒菸週活動自22日至26日每天上午9點至12點均有戒菸相關活動與衛教講座，歡迎民眾參加。